|
В Пружанском районе Audi сбила выбежавшее на трассу дикое животное и влетела в отбойник
Источник материала: Tut.by
Водитель и несовершеннолетний пассажир легковушки получили травмы в аварии, которая произошла 11 мая, около 22.20, в Пружанском районе,
Предварительно установлено, что 24-летний водитель Audi ехал по трассе Р98 Песчатка — Свислочь. На 91-м километре он сбил внезапно выбежавшее на дорогу дикое животное, после чего автомобиль ушел в неуправляемый занос и влетел в ограждение путепровода.
В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)