В Пружанском районе Audi сбила выбежавшее на трассу дикое животное и влетела в отбойник

Источник материала: Tut.by

Водитель и несовершеннолетний пассажир легковушки получили травмы в аварии, которая произошла 11 мая, около 22.20, в Пружанском районе, сообщили в областной ГАИ.





Предварительно установлено, что 24-летний водитель Audi ехал по трассе Р98 Песчатка — Свислочь. На 91-м километре он сбил внезапно выбежавшее на дорогу дикое животное, после чего автомобиль ушел в неуправляемый занос и влетел в ограждение путепровода.





В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

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