Источник материала: Sputnik Беларусь

Группировка ХАМАС третьи сутки наносит удары по городам Израиля. ЦАХАЛ усилил комплексы ПРО на границе с Сектором Газа резервной батареей. Какое вооружение используется в конфликте, разбирался Sputnik.

Радиус поражения до 120 километров

Арсенал радикальной группировки ХАМАС весьма разнообразен. Используются как ракеты зарубежного производства, так и собственного. В числе поставленных из-за рубежа - 107-милиметровые ракеты, семейство боеприпасов Фаджр из Ирана, а также М302 из Сирии.

Для нанесения ударов в Секторе Газа (не исключено, что при иностранной поддержке) используют ракеты класса Q-12 и Q-20, а также современные боеприпасы S-40, S-55, QASSAM. Последняя имеет дальность поражения до 120 километров. Но наиболее массовая ракета калибра 122 миллиметра - аналог боеприпаса, который есть у многих стран мира. К примеру, именно такой используется в Беларуси для установок "БелГРАД".

А железный ли купол?

Атаки со стороны сектора Газа стали испытанием для системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Места пусков с палестинской стороны замаскированы под гражданские объекты. Их уничтожают при помощи многоцелевых самолетов F-35. С начала операции было уже совершено свыше 80 вылетов.

© AFP 2020 / JACK GUEZ Система противовоздушной обороны Iron Dome (Железный купол)

Система противостояния обстрелам – "Железный купол" – была укреплена еще одной батареей на севере Израиля. Комплексы за минувшие трое суток удалось проверить на прочность. "Железный купол" смог перехватить десятки ракет. Свои действия израильские военные называют успешными. И все же часть снарядов перехватить все ракеты системе ПВО не удается - 11 мая уничтожила автомобили и автобусы, разрушила здания и дороги в израильских городах. О грозящих ударах регулярно сообщают сирены, по их сигналам жители городов укрываются в убежищах.

"Железный купол" был развернут в Израиле 2011 году. За 10 лет он был модернизирован. В том числе - для уничтожения беспилотных средств воздушной атаки. Вместе с тем 100% гарантии защиты он не имеет - да и в целом такую эффективность не показывает ни одна система ПРО.

По сути "Железный купол" выполняет перехват ракет на дальности до 15 километров. Такие же задачи, например, в Беларуси и России, могут выполнять комплексы "Тор" и "Панцирь". Радиолокационная станция позволяет установить полет и траекторию заряда. "Пакетная" компоновка батарей "Железного купола" позволяет разворачивать системы максимально оперативно. Активная боеголовка наведения обеспечивает точное уничтожение целей.

Вместе с тем затрачиваемые боеприпасы "Железного купола" не оправдывают стоимости применяемых группировкой ХАМАС ракет. Их расчет - "накрыть" как можно большую площадь, а не попасть точно в цель. Израильская армия после отбитой атаки теоретически может перейти от оборонных сценариев и провести наземную операцию . В этом случаи расчеты "Железного купола" будут прикрывать не только города, но и армию.

Сводка боевых потерь

С территории анклава за 72 часа было выпущены сотни ракет. Потери Израиля составили шесть человек. Все жертвы – военнослужащие. Еще свыше 300 граждан получили ранения. В ответ на действия противника ЦАХАЛ выпустил 1,5 тысячи боеприпасов. Атака оказалась смертельной для 70 палестинцев, 17 из погибших – дети. Около 400 человек, по данным Минздрава, обратились за помощью к врачам.

© AFP 2020 / JACK GUEZ Остатки ракеты, уничтоженной системой ПВО "Железный купол"

Кроме ракет израильская армия применяла боевую авиацию. Вылеты проводились днем и ночью. Разведку и вероятные удары также приписывают беспилотным летательным аппаратам.

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