Журналисты Бураков и Лапцевич объявили голодовку в могилевском ИВС

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщают местные правозащитники из MAYDAY.





Журналист Александр Бураков протестует против своего задержания и административного дела, которое на него завели якобы из-за того, что он принял участие в мифическом «несанкционированном массовом мероприятии» около суда Могилевской области, куда он пришел, чтобы сделать репортаж с суда по делу Северинца, Афнагеля, Винярского и других, пишет БАЖ .

Про голодовку сообщили в самом ИВС, когда родственники пытались сделать передачу: теплые вещи и средства гигиены для Буракова приняли, а продукты нет.

Позже стало известно, что голодовку объявил и второй задержанный из Могилева – журналист Владимир Лапцевич.