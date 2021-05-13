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Журналисты Бураков и Лапцевич объявили голодовку в могилевском ИВС

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщают местные правозащитники из MAYDAY.

Журналисты Бураков и Лапцевич объявили голодовку в могилевском ИВС

Журналист Александр Бураков протестует против своего задержания и административного дела, которое на него завели якобы из-за того, что он принял участие в мифическом «несанкционированном массовом мероприятии» около суда Могилевской области, куда он пришел, чтобы сделать репортаж с суда по делу Северинца, Афнагеля, Винярского и других, пишет БАЖ.

Про голодовку сообщили в самом ИВС, когда родственники пытались сделать передачу: теплые вещи и средства гигиены для Буракова приняли, а продукты нет.

Позже стало известно, что голодовку объявил и второй задержанный из Могилева – журналист Владимир Лапцевич.

 
Теги: Могилев
 
 
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Об этом сообщают местные правозащитники из MAYDAY.
 
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