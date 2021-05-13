Шрайбман: «Это как брод через реку — шаг вправо-шаг влево, и ты утонешь»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о том, почему власть не может уйти с колеи репрессий.





— Власть не осознала себя полностью победившей. В том-то и дело, что протеста на улицах, может, и нет, но власть, видимо, интуитивно понимает, что никуда протестные настроения не ушли, — заявил в эфире Еврорадио политолог Артем Шрайбман.

Ощущение затаившегося протеста, по его мнению, не дает возможности властям отказаться от репрессий:

— Это единственный способ — держать всех «под плинтусом, под асфальтом», и постоянно напоминать, кто здесь власть, где здесь штыки и т.д. Поэтому надо ставить автозаки на кладбищах , поэтому надо задерживать людей за носки , поэтому надо флаги на каждый дом и на каждый киоск в Минске повесить и обнести их колючей проволокой.

Все это говорит о том, что власть не может уйти с этой колеи (репрессий), потому что страшно. Это как брод через реку: шаг вправо-шаг влево — и ты утонешь.

Никакого внутреннего спокойствия у власти от победы не произошло. Судя по тому, что мы слышим по телевизору, есть некая эйфория от того, что «мы отстояли страну, как в 45-м победили нацизм», но, такое ощущение, что они сами понимают, что никого не победили — просто загнали внутрь, вглубь.

Это и делает ситуацию драматичной, потому что они не могут сойти с этого трека репрессий, — рассуждает политолог.

В то же время он полагает, что Лукашенко недооценивает реальный уровень оппозиции к себе общества.

— Мне кажется, он не понимает того масштаба протестного электората, который есть, и думает, что у него большинство. Но, полагаю, он понимает, что не сможет безболезненно пойти на следующие выборы, и поэтому уже относительно серьезно готовит себе пути отступления. Ведь не случайно последний год у нас проходит под знаком чуть ли ни ежемесячных рассуждений о том, что будет после него, — напомнил Шрайбман.

Аналитик не исключает, что предстоящие местные выборы и заявленный референдум по Конституции могут привести вновь к политизации обстановки и протестам:

— Выборы выстреливают, когда на них накладывается какой-то другой повод. Сейчас это будет референдум по Конституции. Он, в первую очередь, станет политизирующей и главной темой этой электоральной кампании. Это будет не борьба за попадание в Гомельский областной совет, а борьба вокруг нового провластного варианта Конституции.

И здесь очень многое будет зависеть от того, какую позицию займут лидеры протеста и популярные телеграм-каналы, призовут ли они бойкотировать эти кампании (тогда сложно ждать какой-то активности), или же они призовут включиться и голосовать против поправок, или же массировано идти в кандидаты.