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Стадион «Заря» под Минском примет этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу

13.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На новой трассе РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье 16 мая впервые пройдут официальные соревнования по дрифтингу: II этап Parimatch чемпионата Беларуси #DriftZarya, сообщили Onliner организаторы.

Обычно трасса РСТЦ ДОСААФ принимает соревнования по картингу и тайм-аттак, однако команда Racingby совместно с Grappa Motorsport решилась на проведение этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу.

— При проектировании комплекса закладывалась увеличенная нагрузка и создавались дополнительные расширения на трассе для дрифта, пришло время их использовать, — отмечают организаторы. — Конфигурация получилась ходовая и техничная, а перед финальной дугой участников ждет двухметровый перекат, на котором происходит разгрузка осей и даже возможен прыжок.

Стадион «Заря» под Минском примет этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу

Соревнования вызвали большой интерес пилотов, и география участников чемпионата расширилась еще одной страной — Латвией — в лице чемпиона Балтии 2020 года Николаса Бертанса.

Публикуем полный список предварительно зарегистрированных пилотов на II этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftZarya.

BERTANS Nikolass  Латвия, Рига BMW E36 DOGFIGHTER
BIELIAUSKAS Silvestras Литва, Кеда́йняй BMW E30
CIRBA Benediktas Литва, Вильнюс BMW E92 Eurofighter 
LEVICKAS Gediminas Литва, Вильнюс Nissan 200sx
ZABULIONIS Giedrius  Литва, Ариогала BMW E36
АВГУСТИНОВИЧ Игорь Беларусь, Минск BMW E30
АНДРЕЕВ Константин Украина, Киев Toyota GT86
ВЛАСОВЕЦ Александр Беларусь, Пинск BMW E36
ГАВРИЛЕНКО Артур Украина, Киев Nissan S14 
ЕРЁМИН Владимир Беларусь, Минск BMW 320
КЛИЩЕВСКИЙ Денис Беларусь, Пинск Nissan 200sx s13
КОНДРАТЕНКО Роман Беларусь, Минск Nissan S13
ЛИТВИН Николай Беларусь, Гродно Nissan S14
ЛОБКО Сергей Беларусь, Гродно BMW е30
МАНЧУКЕВИЧ Алексей Беларусь, Минск Nissan 200sx
МЕЛЕНКЕВИЧ Борис Беларусь, Брест BMW 340
ПИСКАРЕВ Андрей Беларусь, Минск BMW 320
ПОДЛУЖНЫЙ Артур Украина, Киев Toyota GT86
ПШЕНИЦЫН Александр Беларусь, Минск Ford Taunus
РАРАГОВСЬКИЙ Ростислав Украина, Киев Toyota GT86
САК Сергей Беларусь, Минск Nissan 350Z
СИЛИВОНЧИК Виталий Беларусь, Минск Nissan 200sx
ТИМОЩУК Богдан Украина, Киев BMW E46
ШАШКОВ Кирилл Беларусь, Минск BMW E46
ШЕВЕЛЕВ Валерий Украина, Киев Nissan S14
ШЕНДЕРОВ Антон Беларусь, Минск Nissan S13
ШКУРАТОВ Алексей Беларусь, Минск BMW E46
ШУБАДЕРОВ Владислав Беларусь, Минск Nissan S14

Стадион «Заря» находится в нескольких километрах от Минска. Вход для зрителей откроют в 12:00, официальная церемония состоится в 13:00. Начало финальных заездов топ-16 Double Elimination в 14:00.

Стадион «Заря» под Минском примет этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу

Для удобства и безопасности зрителей будет организована новая схема въезда на автоспортивный комплекс, внутри гости смогут припарковать автомобили и пешком проследовать на трибуны.

Организаторы предлагают три типа размещения: свободное на склонах («Стандарт»), на трибуне с сидячими местами («Премиум») и на стартовой трибуне с навесом и резервированными местами (VIP).

Билеты на соревнования #DriftZarya уже доступны, причем в предварительной продаже действуют специальные цены, а также дополнительная скидка 15% при покупке 4 и более билетов одного типа.

Стадион «Заря» под Минском примет этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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На новой трассе РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье 16 мая впервые пройдут официальные соревнования по дрифтингу: II этап Parimatch чемпионата Беларуси #DriftZarya, сообщили Onliner...
 
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