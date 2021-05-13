Стадион «Заря» под Минском примет этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу

На новой трассе РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье 16 мая впервые пройдут официальные соревнования по дрифтингу: II этап Parimatch чемпионата Беларуси #DriftZarya, сообщили Onliner организаторы.
Обычно трасса РСТЦ ДОСААФ принимает соревнования по картингу и тайм-аттак, однако команда Racingby совместно с Grappa Motorsport решилась на проведение этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу.
— При проектировании комплекса закладывалась увеличенная нагрузка и создавались дополнительные расширения на трассе для дрифта, пришло время их использовать, — отмечают организаторы. — Конфигурация получилась ходовая и техничная, а перед финальной дугой участников ждет двухметровый перекат, на котором происходит разгрузка осей и даже возможен прыжок.
Соревнования вызвали большой интерес пилотов, и география участников чемпионата расширилась еще одной страной — Латвией — в лице чемпиона Балтии 2020 года Николаса Бертанса.
Публикуем полный список предварительно зарегистрированных пилотов на II этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftZarya.
BERTANS Nikolass
Латвия, Рига
BMW E36 DOGFIGHTER
BIELIAUSKAS Silvestras
Литва, Кеда́йняй
BMW E30
CIRBA Benediktas
Литва, Вильнюс
BMW E92 Eurofighter
LEVICKAS Gediminas
Литва, Вильнюс
Nissan 200sx
ZABULIONIS Giedrius
Литва, Ариогала
BMW E36
АВГУСТИНОВИЧ Игорь
Беларусь, Минск
BMW E30
АНДРЕЕВ Константин
Украина, Киев
Toyota GT86
ВЛАСОВЕЦ Александр
Беларусь, Пинск
BMW E36
ГАВРИЛЕНКО Артур
Украина, Киев
Nissan S14
ЕРЁМИН Владимир
Беларусь, Минск
BMW 320
КЛИЩЕВСКИЙ Денис
Беларусь, Пинск
Nissan 200sx s13
КОНДРАТЕНКО Роман
Беларусь, Минск
Nissan S13
ЛИТВИН Николай
Беларусь, Гродно
Nissan S14
ЛОБКО Сергей
Беларусь, Гродно
BMW е30
МАНЧУКЕВИЧ Алексей
Беларусь, Минск
Nissan 200sx
МЕЛЕНКЕВИЧ Борис
Беларусь, Брест
BMW 340
ПИСКАРЕВ Андрей
Беларусь, Минск
BMW 320
ПОДЛУЖНЫЙ Артур
Украина, Киев
Toyota GT86
ПШЕНИЦЫН Александр
Беларусь, Минск
Ford Taunus
РАРАГОВСЬКИЙ Ростислав
Украина, Киев
Toyota GT86
САК Сергей
Беларусь, Минск
Nissan 350Z
СИЛИВОНЧИК Виталий
Беларусь, Минск
Nissan 200sx
ТИМОЩУК Богдан
Украина, Киев
BMW E46
ШАШКОВ Кирилл
Беларусь, Минск
BMW E46
ШЕВЕЛЕВ Валерий
Украина, Киев
Nissan S14
ШЕНДЕРОВ Антон
Беларусь, Минск
Nissan S13
ШКУРАТОВ Алексей
Беларусь, Минск
BMW E46
ШУБАДЕРОВ Владислав
Беларусь, Минск
Nissan S14
Стадион «Заря» находится в нескольких километрах от Минска. Вход для зрителей откроют в 12:00, официальная церемония состоится в 13:00. Начало финальных заездов топ-16 Double Elimination в 14:00.
Для удобства и безопасности зрителей будет организована новая схема въезда на автоспортивный комплекс, внутри гости смогут припарковать автомобили и пешком проследовать на трибуны.
Организаторы предлагают три типа размещения: свободное на склонах («Стандарт»), на трибуне с сидячими местами («Премиум») и на стартовой трибуне с навесом и резервированными местами (VIP).
Билеты на соревнования #DriftZarya уже доступны, причем в предварительной продаже действуют специальные цены, а также дополнительная скидка 15% при покупке 4 и более билетов одного типа.