Стадион «Заря» под Минском примет этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу

Источник материала: Onliner

На новой трассе РСТЦ ДОСААФ в деревне Прилесье 16 мая впервые пройдут официальные соревнования по дрифтингу: II этап Parimatch чемпионата Беларуси #DriftZarya, сообщили Onliner организаторы.

Обычно трасса РСТЦ ДОСААФ принимает соревнования по картингу и тайм-аттак, однако команда Racingby совместно с Grappa Motorsport решилась на проведение этапа чемпионата Беларуси по дрифтингу.

— При проектировании комплекса закладывалась увеличенная нагрузка и создавались дополнительные расширения на трассе для дрифта, пришло время их использовать, — отмечают организаторы. — Конфигурация получилась ходовая и техничная, а перед финальной дугой участников ждет двухметровый перекат, на котором происходит разгрузка осей и даже возможен прыжок.





Соревнования вызвали большой интерес пилотов, и география участников чемпионата расширилась еще одной страной — Латвией — в лице чемпиона Балтии 2020 года Николаса Бертанса.

Публикуем полный список предварительно зарегистрированных пилотов на II этап Parimatch чемпионата Беларуси по дрифтингу #DriftZarya.

BERTANS Nikolass Латвия, Рига BMW E36 DOGFIGHTER BIELIAUSKAS Silvestras Литва, Кеда́йняй BMW E30 CIRBA Benediktas Литва, Вильнюс BMW E92 Eurofighter LEVICKAS Gediminas Литва, Вильнюс Nissan 200sx ZABULIONIS Giedrius Литва, Ариогала BMW E36 АВГУСТИНОВИЧ Игорь Беларусь, Минск BMW E30 АНДРЕЕВ Константин Украина, Киев Toyota GT86 ВЛАСОВЕЦ Александр Беларусь, Пинск BMW E36 ГАВРИЛЕНКО Артур Украина, Киев Nissan S14 ЕРЁМИН Владимир Беларусь, Минск BMW 320 КЛИЩЕВСКИЙ Денис Беларусь, Пинск Nissan 200sx s13 КОНДРАТЕНКО Роман Беларусь, Минск Nissan S13 ЛИТВИН Николай Беларусь, Гродно Nissan S14 ЛОБКО Сергей Беларусь, Гродно BMW е30 МАНЧУКЕВИЧ Алексей Беларусь, Минск Nissan 200sx МЕЛЕНКЕВИЧ Борис Беларусь, Брест BMW 340 ПИСКАРЕВ Андрей Беларусь, Минск BMW 320 ПОДЛУЖНЫЙ Артур Украина, Киев Toyota GT86 ПШЕНИЦЫН Александр Беларусь, Минск Ford Taunus РАРАГОВСЬКИЙ Ростислав Украина, Киев Toyota GT86 САК Сергей Беларусь, Минск Nissan 350Z СИЛИВОНЧИК Виталий Беларусь, Минск Nissan 200sx ТИМОЩУК Богдан Украина, Киев BMW E46 ШАШКОВ Кирилл Беларусь, Минск BMW E46 ШЕВЕЛЕВ Валерий Украина, Киев Nissan S14 ШЕНДЕРОВ Антон Беларусь, Минск Nissan S13 ШКУРАТОВ Алексей Беларусь, Минск BMW E46 ШУБАДЕРОВ Владислав Беларусь, Минск Nissan S14

Стадион «Заря» находится в нескольких километрах от Минска. Вход для зрителей откроют в 12:00, официальная церемония состоится в 13:00. Начало финальных заездов топ-16 Double Elimination в 14:00.





Для удобства и безопасности зрителей будет организована новая схема въезда на автоспортивный комплекс, внутри гости смогут припарковать автомобили и пешком проследовать на трибуны.

Организаторы предлагают три типа размещения: свободное на склонах («Стандарт»), на трибуне с сидячими местами («Премиум») и на стартовой трибуне с навесом и резервированными местами (VIP).

Билеты на соревнования #DriftZarya уже доступны, причем в предварительной продаже действуют специальные цены, а также дополнительная скидка 15% при покупке 4 и более билетов одного типа.



