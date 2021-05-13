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Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS

13.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На заводе в немецком городе Зиндельфинген стартовало серийное производство роскошного электрокара Mercedes EQS. Флагманский EV будет появляться на свет на легендарном заводе Factory 56, где он составит компанию Mercedes S-Class и Mercedes-Maybach S-Class. 

Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS

На Factory 56 работает 1500 высококвалифицированных сотрудников Mercedes. Они отвечают за выпуск самых дорогих автомобилей компании. Конвейер очень гибкий и диджитализированный: сборочную линию легко перенастроить на выпуск любого автомобиля в любом исполнении и с любой силовой установкой. Это в том числе связано с широким списком дополнительных опций и аксессуаров для индивидуализации S-Class и EQS. Силовые агрегаты и соответствующие кузова идут по одной линии, что не совсем типично для автомобильных заводов.

Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS
Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS

В основе EQS лежит архитектура EVA (Electric Vehicle Architecture), которая может использоваться только для EV. У новинки очень короткий передний свес, покатая линия крыши и практически отсутствует третий объем (крышка багажника). Силуэт, мягко говоря, непривычный для данного класса. Кроме того, машина пятидверная.

Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS

У автомобиля выдвижные дверные ручки, а почти весь кузов выполнен из алюминия.

Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS

Mercedes EQS по праву называют родоначальником «новой эры роскошных седанов Mercedes». По размерам этот электрический седан сопоставим с S-Class Long. Базовая версия модели оснащается одним мотором на задней оси. Отдача агрегата — 329 л. с. 2-моторный EQS имеет мощность 516 л. с. Уже анонсирована 715-сильная модификация электромобиля (это будет AMG-версия).

Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS

В салоне — мультимедийный комплекс MBUX Hyperscreen. Фактически это три больших экрана на одной изогнутой поверхности. Имеется отдельный развлекательный комплекс для переднего пассажира. Все это работает на 9-ядерном процессоре и имеет 24 Гб оперативной памяти. У электрокара мощная (710 Вт) аудиосистема Burmester с 15 динамиками.

Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS
Новая эра. В Германии начался выпуск Mercedes EQS
Mercedes-Benz GLE Coupe I (C292), 2017 г.в., 63 800 км
серый, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
145 527 р.
57 500$ / 47 395€
Mercedes-Benz C-Класс IV (W205), 2016 г.в., 113 000 км
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
68 334 р.
27 000$ / 22 255€
Mercedes-Benz E-Класс II (W210/S210) Рестайлинг, 2000 г.в., 310 000 км
белый, универсал, дизель 2.7 л, автоматическая, задний привод
12 528 р.
4950$ / 4080€
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На заводе в немецком городе Зиндельфинген стартовало серийное производство роскошного электрокара Mercedes EQS. Флагманский EV будет появляться на свет на легендарном...
 
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