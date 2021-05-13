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В Витебской области за 145 рублей продают почтовую станцию XIX века. Но есть нюанс

13.05.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Витебской области, в деревне Погребенки, стоит заброшенная почтовая станция, построенная еще в 1840 году. Первый раз местные власти попытались продать ее с аукциона в августе прошлого года: тогда за нее просили 38 600 рублей. Так как покупателей не нашлось, цену постепенно снижали. На торгах, которые пройдут 18 мая, ее стартовая стоимость всего 145 рублей, или 5 базовых, сообщают в Государственном комитете по имуществу. Правда, есть один «маленький» нюанс.

Победителю придется компенсировать старому владельцу — отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома — 1795 рублей 5 копеек за подготовку объекта к продаже. В чем именно заключалась эта самая подготовка, не уточняется.

Что представляет собой лот? Это одноэтажный станционный дом в неоготическом стиле площадью 115,14 кв. м и половина флигеля для ямщиков площадью 74,3 кв. м, а также два сарая и забор. Вместе с постройками новому хозяину перейдет право аренды земельного участка площадью 0,2267 га.

В Витебской области за 145 рублей продают почтовую станцию XIX века. Но есть нюанс
В Витебской области за 145 рублей продают почтовую станцию XIX века. Но есть нюанс
В Витебской области за 145 рублей продают почтовую станцию XIX века. Но есть нюанс

Участок можно использовать для создания объектов административного и социально-культурного назначения, строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства.

Обязательное условие аукциона: не позднее 24 месяцев с момента заключения договора купли-продажи начать предпринимательскую деятельность, используя приобретенное имущество или построенное после его сноса, и продолжать ее не менее одного года. Или в течение двух лет провести реконструкцию здания под жилые помещения либо использовать его для ведения личного подсобного хозяйства.

Но это еще не все, комплекс строений бывшей почтовой станции является историко-культурной ценностью, поэтому победителю торгов придется подписать охранные обязательства.

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В Витебской области, в деревне Погребенки, стоит заброшенная почтовая станция, построенная еще в 1840 году. Первый раз местные власти попытались продать ее с...
 
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