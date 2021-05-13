Водитель Audi сбил дикое животное на трассе и напоролся на железное ограждение

Источник материала: Onliner

Еще один случай, когда наши ограждения не минимизировали, а, наоборот, повлекли серьезные последствия ДТП. На трассе Р98 Песчатка — Свислочь под Пружанами Audi оказался насаженным на металлический профиль, как на шампур. Ограждение было установлено на мосту через реку, чтобы при ударе авто не упало с высоты. А в итоге аварии часть конструкции оказалась в салоне.

«24-летний водитель Audi 100 совершил наезд на внезапно выбежавшее дикое животное, — такова предварительная информация ГАИ Брестской области. — После этого автомобиль ушел в неуправляемый занос, и произошел наезд на ограждение путепровода. В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир с травмами госпитализированы».





Инспекторы дают советы, косвенно перекладывающие ответственность за последствия подобных аварий на водителя: «Увидев животное вблизи дороги или на проезжей части, необходимо максимально снизить скорость, вплоть до остановки. При этом не пытаться объехать животное, так как его поведение может быть непредсказуемым. Не стоит прибегать к резким движениям руля, даже в случаях, когда столкновение неизбежно. Чаще всего сидящие в автомобиле получают смертельные травмы не в результате столкновения с животным, а после съезда за пределы проезжей части. В зоне действия знака „Дикие животные“ стоит существенно снизить скорость и двигаться с большой осторожностью и вниманием».





На наш взгляд, в подобных советах опускается важный вопрос: какие меры безопасности (помимо установки знака) были применены на опасном участке? Металлическое ограждение у моста также является мерой безопасности — от падения автомобиля с высоты в воду. В ГОСТе 33128-2014 закреплено несколько требований к конструкции: машина не должна опрокинуться как через ограждение, так и в сторону проезжей части; не должна проникнуть через ограждение; не должна выйти после наезда за пределы допустимого коридора; при контакте элементы ограждения не должны попасть в салон (последнее правило касается только испытаний, а не эксплуатации). На фото мы видим проникновение профиля в салон. При этом металлический отбойник устроен так, что «рельса» (или профиль) должна отстегиваться от стойки при ударе, но сохранить проектную высоту, натянуться и, как выгнувшаяся струна, вернуть машину обратно в свою полосу. Чтобы сделать вывод о безопасности конкретной конструкции на трассе Р98, достаточно сравнить фото с места аварии со следующим видео.