Источник материала: UDF



Фото: DW

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китай вложит $29 млрд в главного конкурента «Газпрома» Китайские компании могут принять участие в расширении в обмен на долю в СПГ-проекте.

По информации издания, переговоры ведутся между катарской нефтегазовой корпорацией Qatar Petroleum и китайскими нефтегазодобывающим гигантом PetroChina и нефтехимической корпорацией Sinopec.Инвестиции в расширение проекта в Катаре оцениваются в 28,7 млрд долларов. Отмечается, что китайские компании могут принять участие в расширении в обмен на долю в СПГ-проекте.Доказанные запасы природного газа Катара - 23,9 трлн куб. м, что составляет 12% всех мировых запасов (200 трлн куб. м). По этому показателю Катар занимает второе место в ОПЕК и третье место в мире после России и Ирана. Крупнейшие запасы газа сосредоточены в Северном месторождении и оцениваются примерно в 14 трлн куб. м.В марте Sinopec и Qatar Petroleum подписали долгосрочное соглашение о купле-продаже 2 млн тонн СПГ в год. Сделка заключена на десять лет. Долгосрочное соглашение о поставках СПГ стало первым для Sinopec.