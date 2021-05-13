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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфляция в США установила рекорд за 40 лет По итогам апреля индекс потребительских цен в Штатах вырос на 0,8%.

По итогам апреля индекс потребительских цен в Штатах вырос на 0,8% в месячном выражении и в 4 раза опередил консенсус-прогноз экономистов.В годовом выражении инфляция на уровне потребителей ускорилась до 4,2% и стала рекордной с сентября 2008 года.Базовый индекс потребительских цен, в который не включены волатильные товары, такие как энергоносители и продукты питания, показал годовой рост на 3% - беспрецедентный с января 1996 года.Месячный скачок базовой инфляции - на 0,92% за апрель - и вовсе оказался максимальным за последние 40 лет. Подобные значения американская статистика видела лишь в начале 1980х, когда ФРС боролась с гиперинфляцией двузначной ключевой ставкой.Ложкой меда в бочке дегтя стала разве что продовольственная инфляция, которая хотя и ускорилась до 0,4% в месяц, составила скромные 2,4% в годовом выражении. При этом цены на услуги подскочили на 4,4% год к году, что стало рекордом с 1991 года.Главная причина ускорения инфляции - это бум накачанной стимулами американской экономики, говорит экономист INGПосле триллионного пакета помощи от администрациивласти США залили в систему еще 1,9 трлн долларов после прихода Джо Байдена, который вдобавок готовит план инфраструктурных инвестиций на 2,25 трлн долларов.«Банкет» оплачивает «печатный станок» ФРС США, которая увеличила баланс на 3,16 трлн долларов в прошлом году и еще 417 млрд - за январь-апрель.В то время как чеки от правительства поддерживают потребительский спрос, цунами долларовой ликвидности разгоняет сырьевые рынки со скоростью, которой биржи не видели несколько десятилетий.В ближайшие месяцы инфляция в США продолжит ползти вверх: граждане «вооружены» выплатами из бюджета, в то время на стороне предложения сохраняются проблемы из-за разорванных цепочек поставок, говорит Найтли.Дорожающее сырье заставляет производителей повышать цены: опрос малого бизнеса, проведенный NFIB, показал, что 36% предпринимателей увеличивают стоимость своей продукции, что является рекордом с 1981 года.ФРС продолжает утверждать, что скачок инфляции «временный», но это неочевидно, считает Найтли: скорее всего, американскому центробанку придется задуматься о сокращении программы выкупа активов, а также повысить ключевую ставку раньше, чем ожидает рынок.