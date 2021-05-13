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Паника или трезвый расчет? Похоже, Лукашенко готовится занять новый пост

13.05.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Паника или трезвый расчет? Похоже, Лукашенко готовится занять новый пост
Фото: president.gov.by
Чем руководствовался руководитель Беларуси, подписывая декрет о передаче полномочий Совбезу?

9 мая Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Согласно ему, в случае смерти руководителя страны его полномочия перейдут Совету безопасности, который будет принимать решения путем тайного голосования большинством голосов.

Согласно недавнему указу Лукашенко, в Совет безопасности на постоянной основе входят руководители силовых структур, правительства, Нацбанка, МИДа, двух палат парламента.

UDF поинтересовался у экспертов: чем мог руководствоваться Лукашенко, подписывая новый декрет?

«Пост председателя Совбеза для Лукашенко предпочтительнее»



Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что, по его мнению, дело вовсе не в возможных покушениях на руководителя Беларуси, о чем говорит он сам.

Паника или трезвый расчет? Похоже, Лукашенко готовится занять новый пост

Фото: belgazeta.by

«Считаю, что единственный смысл этого декрета – плавное изменение системы власти в Беларуси. Для власти было бы стремно, если бы они сразу на референдум выставили голосование по утверждению структуры, подобной на Совет безопасности под руководством Назарбаева в Казахстане, которая превратилась в высший орган власти. Вероятно, поэтому решили сделать промежуточный этап, объясняя вынужденность подписания декрета якобы попыткой госпереворота, и описывая этот орган пока как чисто чрезвычайный – на случай гибели президента», – сказал Марголин.


По его мнению, через несколько месяцев, когда страна свыкнется с мыслью о возможной новой роли Совбеза, ее описание появится в проекте новой Конституции. Пока декрет противоречит основному закону, согласно которому в случае невозможности исполнения обязанностей президентом его полномочия переходят премьер-министру.

«На референдуме могут предложить принять пометку о том, что решения Совета безопасности отныне будут обязательны к выполнению всеми органами власти – в том числе, и президентом. В таком случае Лукашенко может занять пост председателя Совбеза, который будет для него даже предпочтительнее президентского – потому что это не выборная должность. Он там сможет оставаться пожизненно и раздавать указания всем – в том числе, и президенту», – считает Марголин.


По его мнению, президент в новой системе власти станет таким же «ручным» органом, как теперь парламент.

«Получится ли это или нет – вопрос другой. Но иного смысла в подписании декрета я не вижу. Чиновничеству он ничего не дает. Представим ситуацию, что президент действительно погибает. Что мешает председателю Совбеза (премьер-министру) поменять его состав, убрать неугодных?» – отметил Марголин.


«Это говорит о неуверенности Лукашенко в будущем»


Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF отметил, что, пописывая новый декрет, Лукашенко не руководствовался рациональными доводами.

Паника или трезвый расчет? Похоже, Лукашенко готовится занять новый пост

Фото: racyja.com

«Считаю, это паника. Лукашенко чувствует, что у него за спиной нет надежного тыла. И он хотел бы придумать для себя лично и для своей семьи какую-то защиту в случае вынужденной отставки с поста главы государства. И Лукашенко придумал такую защиту в виде Совета безопасности с основными полномочиями», – сказал Корнеенко.


При этом он не считает, что Совет безопасности сможет гарантировать безопасность Лукашенко. Но для него вариант с одним премьер-министром показался опаснее.

«Лукашенко посчитал, что так для него будет безопаснее. Мало ли что стукнет в голову премьер-министру, в руках которого окажется вся власть. Вместо него будет коллективный орган. Все это, подчеркну, говорит о неуверенности Лукашенко в будущем», – полагает Корнеенко.


По его мнению, подписание декрета – это также ясный сигнал чиновничеству.

«Очередной повод задуматься о рациональности поведения Лукашенко и о том, стоит ли оставаться с ним в одной лодке», – сказал Корнеенко.


Он также предложил посмотреть на подписание декрета с необычного ракурса.

«Вот пример для тех, кто говорит, что Конституция 1994 года была плоха, т.к. позволила утвердиться в Беларуси диктатуре. Что мы видим: Лукашенко плевал на все Конституции, если они противоречат его интересам», – отметил Корнеенко.
 
 
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UDF поинтересовался у экспертов: чем мог руководствоваться Лукашенко, подписывая новый декрет?
 
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