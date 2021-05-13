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Доллар начал дорожать на белорусской бирже утром 13 мая

13.05.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар начал дорожать на белорусской бирже утром 13 мая
Иллюстративное фото
Утром в четверг белорусский рубль дорожает к евро и российскому рублю. Укрепление доллара не помешало снижению стоимости корзины валют на 0,13% до минимума за 146 дней.

До минимума за пять месяцев не хватает всего 5 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:12:

Курс доллара подрос всего на 0,0018 BYN до 2,5327 BYN/USD и оставил минимума почти за 5 месяцев.

Предыдущие четыре дня американец дешевел и стал легче на 0,0371 BYN.

Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 3,0660 BYN/EUR.

Напомним, что вчера евро подорожал на 0,0090 BYN, а до этого находился на минимуме за 162 дня (5,5 месяцев).

Курс российского рубля упал на 0,0026 BYN до 3,4097 BYN/100 RUB — минимума за 10 дней.

Московская биржа


За сутки стоимость доллара выросла на 30 копеек и утром в четверг на бирже в Москве поднялась до 74,35 российских рублей.

Курс евро подрос всего на 5 копеек до 89,93 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 3,0660 BYN/EUR.
 
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