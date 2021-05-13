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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар начал дорожать на белорусской бирже утром 13 мая Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 3,0660 BYN/EUR.

До минимума за пять месяцев не хватает всего 5 дней.По информациина 10:12:Курс доллара подрос всего на 0,0018 BYN до 2,5327 BYN/USD и оставил минимума почти за 5 месяцев.Предыдущие четыре дня американец дешевел и стал легче на 0,0371 BYN.Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 3,0660 BYN/EUR.Напомним, что вчера евро подорожал на 0,0090 BYN, а до этого находился на минимуме за 162 дня (5,5 месяцев).Курс российского рубля упал на 0,0026 BYN до 3,4097 BYN/100 RUB — минимума за 10 дней.За сутки стоимость доллара выросла на 30 копеек и утром в четверг на бирже в Москве поднялась до 74,35 российских рублей.Курс евро подрос всего на 5 копеек до 89,93 RUB/EUR.