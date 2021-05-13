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Задержанные в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков объявили голодовку

13.05.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанные 12 мая в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков в изоляторе объявили голодовку.

Об этом БелаПАН сообщили родственники Лапцевича, которым о голодовке рассказали сотрудники изолятора.

Задержанные в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков объявили голодовку
Владимир Лапцевич и Александр Бураков

У родственников журналистов приняли передачи: для Лапцевича — воду и теплые вещи, для Буракова — одежду и средства гигиены.

Ранее Владимир Лапцевич допускал такую форму протеста как голодовка в случае задержания и нарушения его прав в местах ограничения свободы.

Корреспондент интернет-издания «6tv.by Могилевский регион» Владимир Лабцевич и журналист «Немецкой волны» Александр Бураков были задержаны у здания Могилевского областного суда, куда пришли, чтобы освещать суд в отношении сопредседателя БХД Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси».

Журналистов обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенных повторно в течение года (ч. 3 ст. 24.23 КоАП). Когда состоится суд, пока неизвестно.

 

 

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Теги: Могилев
 
 
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Задержанные 12 мая в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков в изоляторе объявили голодовку.
 
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