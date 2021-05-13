Задержанные в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков объявили голодовку

Задержанные 12 мая в Могилеве журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков в изоляторе объявили голодовку.

Об этом БелаПАН сообщили родственники Лапцевича, которым о голодовке рассказали сотрудники изолятора.



Владимир Лапцевич и Александр Бураков

У родственников журналистов приняли передачи: для Лапцевича — воду и теплые вещи, для Буракова — одежду и средства гигиены.

Ранее Владимир Лапцевич допускал такую форму протеста как голодовка в случае задержания и нарушения его прав в местах ограничения свободы.

Корреспондент интернет-издания «6tv.by Могилевский регион» Владимир Лабцевич и журналист «Немецкой волны» Александр Бураков были задержаны у здания Могилевского областного суда, куда пришли, чтобы освещать суд в отношении сопредседателя БХД Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси».

Журналистов обвиняют в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенных повторно в течение года (ч. 3 ст. 24.23 КоАП). Когда состоится суд, пока неизвестно.