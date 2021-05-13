ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанин напал на участкового в здании РУВД

13.05.2021 11:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Мужчина напал на участкового прямо в здании Октябрьского РУВД столицы.

Минчанин напал на участкового в здании РУВД

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, участковый вызвал 11 мая жительницу поселка Сокол, на которую поступали жалобы от соседей. На разговор с сотрудником милиции она пришла вместе с выпившим сожителем. В ходе диалога с правоохранителем данный гражданин без каких-либо причин ударил участкового кулаком в лицо.

Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина напал на участкового прямо в здании Октябрьского РУВД столицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вместо городских новостей - что-то странное. Что случилось с телеграм-каналом брестского «Бинокля»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by