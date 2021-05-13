Минчанин напал на участкового в здании РУВД

Мужчина напал на участкового прямо в здании Октябрьского РУВД столицы.





По сообщению ГУВД Мингорисполкома, участковый вызвал 11 мая жительницу поселка Сокол, на которую поступали жалобы от соседей. На разговор с сотрудником милиции она пришла вместе с выпившим сожителем. В ходе диалога с правоохранителем данный гражданин без каких-либо причин ударил участкового кулаком в лицо.

Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело.