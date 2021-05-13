ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экспорт китайских автомобилей вырос в апреле 2021 года в 2,1 раза

13.05.2021 11:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В апреле этого года экспорт китайских автомобилей увеличился в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таковы данные, опубликованные в среду Китайской ассоциацией автомобилестроительной промышленности.

По данным ассоциации, в апреле китайские автомобильные предприятия экспортировали 151 тыс. автомобилей, что 13,7% больше, чем в предыдущем месяце, сообщает Синьхуа.

За первые 4 месяца этого года из страны было экспортировано 516 тыс. автомобилей, что на 88,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Экспорт пассажирских автомобилей вырос на 89,3% в годовом исчислении до 396 тыс. единиц, а экспорт коммерческих автомобилей увеличился на 84,3% до 120 тыс. единиц за январь-апрель 2021 г.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В апреле этого года экспорт китайских автомобилей увеличился в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таковы данные, опубликованные в среду Китайской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть стран, чьи послы вручили Лукашенко верительные грамоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by