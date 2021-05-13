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Новые магазины «Детмир» открылись в Беларуси

13.05.2021 11:35 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ГК «Детский мир» крупнейший в России и Казахстане омниканальный оператор торговли детскими товарами, объявляет об открытии двух новых магазинов в Республике Беларусь.

Новые магазины сети «Детмир» открылись в Минске и Гомеле:

В Минске - в ТЦ Ocean по адресу: проспект Дзержинского, 3Б-4. Площадь магазина – более 1 000 кв. метров. Супермаркет стал пятым магазином сети в городе.

В Гомеле - в ТЦ «ГИППО» по адресу: ул. Косарева, д. 18. Площадь магазина – более 1000 кв. метров. Супермаркет стал вторым магазином сети в городе.

В настоящее время сеть магазинов «Детмир» представлена 15 магазинами в 9 городах: Минск, Молодечно, Гомель, Мозырь, Могилёв, Бобруйск, Витебск, Гродно, Брест.

Группа компаний «Детский мир» – мультиформатный цифровой оператор розничной торговли, лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».

По состоянию на 31 марта 2021 года Группа включает 880 магазинов, расположенных в 350 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси. Общая площадь магазинов – 1 123 тыс. кв. м. Складская площадь – 138 тыс. кв. м.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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ГК «Детский мир» крупнейший в России и Казахстане омниканальный оператор торговли детскими товарами, объявляет об открытии двух новых магазинов в Республике...
 
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