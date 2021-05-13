ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Барабанщика с маршей Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии

13.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Барабанщика из группы "Требуем разойтись" Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии усиленного режима. Именно о таком наказании для него просил прокурор, и судья Московского района Минска Татьяна Пирожникова с этим согласилась, сообщают правозащитники.


"Требуем разойтись" на одном из воскресных маршей в Минске / фото из социальных сетей


Санчукова обвиняли сразу по трем статьям УК: в организации, активном участим в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках и в подготовке к участию в массовых беспорядках.

По версии обвинения, Алексей Санчук "под видом массовых мероприятий" в Минске "совершал действия, грубо нарушающие общественный порядок: перекрывал проезжую часть, оказывал явное неповиновение сотрудникам УВД, кричал лозунги, громко хлопал ладонями, размахивал бело-красным-белым флагом".  

Кроме того, у барабанщика нашли пиротехнику, петарды  и ряд других предметов. Это дало следствию основание полагать, что Алексей занимался еще и "обучением или иной подготовкой лиц для участия в массовых беспорядках".

Санчук признал себя виновным лишь в участии в маршах. По остальным статьям —  вину не признал.

Алексея Санчука вместе с коллегами-музыкантами задержали в минувшем ноябре в Минске во время репетиции. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и наказали арестом. Но после 15-суточного ареста Алексея Санчука на свободу так и не выпустили, он стал фигурантом еще и уголовного дела.

Правозащитники признали его политзаключенным.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Барабанщика из группы "Требуем разойтись" Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии усиленного режима. Именно о таком наказании для него просил прокурор, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые магазины «Детмир» открылись в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by