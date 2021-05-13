Барабанщика с маршей Алексея Санчука приговорили к 6 годам колонии





"Требуем разойтись" на одном из воскресных маршей в Минске / фото из социальных сетей









Санчукова обвиняли сразу по трем статьям УК: в организации, активном участим в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в обучении или иной подготовке лиц для участия в массовых беспорядках и в подготовке к участию в массовых беспорядках.





По версии обвинения, Алексей Санчук "под видом массовых мероприятий" в Минске "совершал действия, грубо нарушающие общественный порядок: перекрывал проезжую часть, оказывал явное неповиновение сотрудникам УВД, кричал лозунги, громко хлопал ладонями, размахивал бело-красным-белым флагом".





Кроме того, у барабанщика нашли пиротехнику, петарды и ряд других предметов. Это дало следствию основание полагать, что Алексей занимался еще и "обучением или иной подготовкой лиц для участия в массовых беспорядках".





Санчук признал себя виновным лишь в участии в маршах. По остальным статьям — вину не признал.





Алексея Санчука вместе с коллегами-музыкантами задержали в минувшем ноябре в Минске во время репетиции. На них составили протоколы за участие в несанкционированной акции и наказали арестом. Но после 15-суточного ареста Алексея Санчука на свободу так и не выпустили, он стал фигурантом еще и уголовного дела.





Правозащитники признали его политзаключенным.