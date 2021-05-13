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Паве Латушко о Владимире Макее: Одинокий министр на вокзале

13.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня мы можем наблюдать, как внешняя политика Беларуси доведена до полного абсурда и больше походит на фарс, чем на дипломатические отношения.

Паве Латушко о Владимире Макее: Одинокий министр на вокзале
Ответственность за этот абсурд в первую очередь несет непосредственно министр иностранных дел Макей, который любой ценой пытается удержаться на своей должности.

Макей, который еще совсем недавно транслировал приверженность Западу и демонстрировал элементы пробеларускости, сегодня делает все, чтобы с прицелом на место диктатора понравиться Москве. Когда-то Макей играл роль «мягкого патриота», поощрял использование национальных символов и даже продвигал День вышиванки в МИДе. Сейчас же он рьяно защищает режим, который за ту же вышиванку отправляет беларусов в тюрьмы. Однако попытки «усидеть на двух стульях» никогда не приводят ни к чему хорошему.

А результаты работы Макея на посту министра с 2012 по 2020 год говорят красноречивее всего:

экспорт товаров Беларуси снизился на 37% по сравнению с 2012 годом;

годовой объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики в 2020 году стал ниже на 5.5 млрд. долларов США, чем в 2012 году, когда Макей заступал на пост;

количество кадровых дипломатов в центральном аппарате сократилось в 2 раза, и грядёт третья волна сокращений;

репутация страны в глазах международных партнеров полностью уничтожена;

под угрозой находятся независимость и суверенитет Беларуси.

Возможно, Кремль всерьез рассматривал Макея в качестве преемника Лукашенко. Но его игра на два фронта, и вашим, и нашим, пришлась не по вкусу Москве, и иллюзии развеялись как дым.

Когда-то он был вхож в некоторые салоны Европы, подавая себя как борца за европейские ценности. Когда-то его просьбы о псевдожестах Западу что-то значили для диктатора. Но сейчас слова Макея ничего уже не значат ни для нелегитимного, ни для международных партнеров. Это уже история. Поезда ушли в разных направлениях. Одинокий министр остался один на этом вокзале. И никто уже не захочет его поддержать – ни Запад, ни Восток.

Даже в руководимом им Министерстве иностранных дел Лукашенко, где никаких иностранных дел нет уже 9 месяцев, вряд ли Макей среди коллег дипломатов сможет сыскать уважающих его глаз. После того, что он не осудил убийства, пытки и насилие, террор над беларусами, что сотворил с внешней политикой и ведомством иностранных дел страны, его не поддерживает никто. Но в первую очередь его больше никогда не поддержит беларуское общество.
 
 
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Сегодня мы можем наблюдать, как внешняя политика Беларуси доведена до полного абсурда и больше походит на фарс, чем на дипломатические отношения.
 
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