Ученые предупредили о новых ядерных реакциях на ЧАЭС. Что это значит и стоит ли волноваться

Источник материала: Tut.by

На днях научный журнал Science рассказал, что на Чернобыльской АЭС снова протекают реакции деления в топливосодержащих материалах на четвертом энергоблоке. Рассказываем, что сейчас об этом известно, и что говорят украинские и российские специалисты.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Что написали в журнале Science

Как говорится в публикации в научном журнале Science, спустя 35 лет после аварии на Чернобыльской АЭС в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала станции, снова начинаются реакции деления. Химик-ядерщик Нил Хайятт из университета Шеффилда сравнил это с тлеющими углями «в яме для барбекю». И теперь украинские ученые должны определить, исчезнут ли эти реакции сами по себе, или же потребуются чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.

Напомним: авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда на атомной электростанции взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока № 4. Основной причиной взрыва назвали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные работниками четвертого энергоблока.

Датчики отслеживают растущее количество нейтронов, указывающее на протекание реакций ядерного деления, говорит Анатолий Дорошенко из Института проблем безопасности атомных электростанций в Киеве (Украина). И, как сказал его коллега Максим Савельев, специалисты не могут исключать возможность новой аварии, однако поток нейтронов растет медленно, так что у нас еще есть в запасе несколько лет.

Проблема самоподдерживающегося деления давно преследует Чернобыль. Когда 26 апреля 1986 года часть активной зоны реактора четвертого блока расплавилась, урановые топливные стержни, их циркониевая оболочка, графитовые регулирующие стержни и песок попали в активную зону и впоследствии стали тем, что называют лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ), содержащими около 170 тонн обогащенного урана — 95% исходного топлива.

Проблема, по словам авторов Science, в том, что саркофаг из бетона и стали «Укрытие», возведенный над остатками четвертого блока спустя год после аварии, позволил дождевой воде просачиваться внутрь, из-за чего возросла вероятность деления урановых ядер и начался резкий рост числа нейтронов.

Так, после ливня в июне 1990-го «сталкер» — ученый из Чернобыля — рискуя здоровьем, подобрался к поврежденному реакторному залу и распылил раствор нитрата гадолиния, который поглощает нейтроны, на ТСМ. И спустя несколько лет завод установил спринклеры нитрата гадолиния на крыше «Укрытия». Но спрей не может эффективно проникнуть в некоторые подвальные помещения.

Решением проблемы должно было стать возведение массивного нового безопасного конфайнмента (НБК «Арка») над «Укрытием» в 2016 году — эта конструкция надежно защищает от дождя, и с момента ее установки количество нейтронов в большинстве районов «Укрытия» стало стабильным или же снизилось.

Но вместе с тем на некоторых участках количество нейтронов начало расти, так, почти вдвое увеличившись за 4 года в помещении 305/2, которая содержит тонны ТСМ, погребенных под завалами. Специалисты Института проблем безопасности атомных электростанций предположили, что, возможно, причина кроется в высыхании топлива. Но каков механизм этого, пока непонятно.

Устранить данную угрозу — непростая задача. Уровень радиации в помещении 305/2 не позволяет подойти достаточно близко для установки датчиков. И распылять нитрат гадолиния на ядерные обломки здесь невозможно, так как они погребены под бетоном. Одна из идей состоит в том, чтобы разработать робота, который сможет выдерживать интенсивное излучение достаточно долго, чтобы просверлить отверстия в ТСМ и вставить баллоны с бором, которые будут функционировать как управляющие стержни и поглощать нейтроны. Тем временем специалисты намереваются усилить мониторинг двух других областей, где могут возникнуть такие же проблемы.

Что заявило руководство ЧАЭС



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Руководство ЧАЭС заявило , что за весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось.

«В данное время показания датчиков плотности потока нейтронов во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции к росту, текущие уровни не представляют угрозу возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления», — говорится на сайте.

Считается, что суммарная нейтронная активность будет продолжать расти в незначительной мере за счет снижения доли воды в слое лавинообразной массы — вплоть до достижения оптимального соотношения ядерного топлива и воды. При дальнейшем обезвоживании этой среды прогнозируется незначительное падение или аномально длительный период неизменных показаний плотности потока нейтронов, говорят специалисты.

Что говорят украинские специалисты

Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины в ответ на статью в Science подтвердил некоторый рост плотности потока нейтронов после сооружения новой защитной оболочки над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции.

— После установления нового безопасного конфайнмента «Арка» в проектное положение в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов на периферии скопления ТСМ, локализованного в одном из подреакторных помещений объекта «Укрытие» (помещение 305/2). Однако, на сегодняшний день, этот рост не превышает установленных пределов безопасности, контролируемых с помощью штатной системы контроля ядерной безопасности, — говорится в заявлении на сайте.

Институт отмечает, что за последнее десятилетие в учреждении накоплены знания и разработаны модели поведения основных скоплений ядерно опасных делящихся материалов (ЯОДМ).Еще в 2015 году было предусмотрено увеличение плотности потока нейтронов после установки «Арки» над «Укрытием» из-за прекращения попадания внутрь дождевой воды. То есть текущие экспериментальные данные лишь подтвердили научную гипотезу, разработанную специалистами ведомства еще до построения «Арки».

В чем была суть этой гипотезы? Предполагалось, что в подреакторном помещении 305/2 существует два «переувлажненных скопления» ТСМ с повышенной концентрацией делящихся материалов (потенциально опасным считается «южное» скопление).

Причем ТСМ в этом помещении могут состоять из двух слоев: сверху — черные лавообразные массы, а снизу — потенциально критическая композиция с высокой концентрацией ядерно опасных делящихся материалов.

— До установки НБК (нового безопасного конфайнмента — прим. TUT.BY) в проектное положение ТСМ были полностью переувлажнены и динамика плотности потока нейтронов держалась в пределах сезонных трендов за счет регулярных поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата, то есть не наблюдалось никаких потенциально опасных изменений уровня подкритичности этих ЯОДМ. После установки НБК в проектное положение в результате исключения поступления атмосферных осадков внутрь объекта «Укрытие» начался процесс испарения и потери влаги пористой структурой лавообразных ТСМ, что и привело к зарегистрированному рост плотности потока нейтронов, — говорится в сообщении института.

Ожидается, что и в дальнейшем будет наблюдаться рост плотности потока нейтронов, который будет определяться процессом потери влаги в слое «переувлажненной среды лавообразных ТСМ».

Что говорят российские специалисты

Свое заявление опубликовал и Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. Вот что там говорится.

— Как для свежего, так и для отработанного ядерного топлива характерно наличие реакций деления с образованием нейтронов. Было всегда известно, что в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления.

Авторы статьи отмечают, что в настоящее время в отдельных местах топливных образований (масс) под чернобыльским реактором наблюдается достаточно медленный рост интенсивности реакций деления. Это возможно по следующим основным причинам:

постепенно, со временем, изменяется геометрия и общее физическое состояние топливных образований. Сами топливные образования неоднородны по своему составу и плотности, в каких-то местах их плотность больше, из-за этого возможно увеличение потока нейтронов; интенсивность реакций деления на нейтронах зависит от наличия замедлителя. В данном случае замедлителем является вода, которая может поступать с дождевыми или грунтовыми потоками. Вода замедляет нейтроны, что способствует повышению интенсивности реакций деления в топливных массах.

Также под воздействием ионизирующего излучения и в случае иссушения топлива оно меняет свою структуру, что также может влиять на интенсивность ядерного деления в нем, однако эти процессы, по-видимому, не достаточно глубоко изучались, о чем и говорится в статье.

Аналогичные ситуации периодически наблюдались и ранее в местах хранения топлива, когда за счет попадания воды в контейнеры с ОЯТ (отработавшее ядерное топливо — прим. TUT.BY) наблюдался также незначительный рост числа ядерных делений.

К сожалению, в статье не обнаружено конкретных численных результатов измерений (например, плотности потока нейтронов), по которым можно делать какие-либо выводы о степени интенсивности протекающих процессов.

На основании статьи можно сделать выводы, что до теоретического перерастания ситуации к состоянию, требующего вмешательства, может пройти еще много лет.

По мнению российских ученых, в статье Science «сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно».