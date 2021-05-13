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Жителя Барановичей трижды за день обманули «банковские работники»

13.05.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кибермошенники за день трижды обманули жителя Барановичей — и тот лишился 9200 долларов, 514 рублей, а еще на него оформили онлайн-кредит на 8600 рублей, сообщает «Вечерний Брест».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Julie Ricard / Unsplash

В течение короткого промежутка времени мужчине трижды позвонили в мессенджере якобы из банка. В первом случае звонивший представился работником службы безопасности и заявил, что со счета мужчины кто-то пытается списать деньги. Под этим предлогом «сотрудник» узнал конфиденциальные сведения о счете гражданина, а также убедил его продиктовать шесть эсэмэсок с кодами, необходимыми для банковских операций. Вскоре все накопления доверчивого мужчины исчезли.

Но на этом мошенники не остановились. Через какое-то время тому же мужчине снова позвонил «сотрудник банка» — но теперь уже обычный, не из службы безопасности. И снова под предлогом защиты денежных средств выманил конфиденциальные логин и пароль для интернет-банкинга. Позднее выяснится, что так на мужчину оформили онлайн-кредит.

Чтобы перевести деньги с этого кредита на неизвестные счета, мошенникам снова потребовалось узнать СМС-сообщения с кодами, которые должны были прийти на телефон мужчины. Поэтому вскоре ему в третий раз позвонили из банка. На сей раз — женщина, которая также представилась сотрудницей службы безопасности. Мужчина опять поверил, сообщил все данные — и женщина дала ему рекомендацию посетить банк для осуществления страхования своих вкладов.

Только на следующий день мужчина пошел в банковские отделения, где ему сообщили о полном выводе всех его сбережений, в том числе кредитных, взятых мошенниками, на неизвестные счета.

 
Теги: Брест
 
 
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Мужчина лишился более 9200 долларов, 514 рублей, а еще на него оформили онлайн-кредит на 8600 рублей.
 
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