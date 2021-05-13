Язву можно вылечить? Врач понятно рассказывает о заболевании и о том, можно ли им заразиться

Источник материала: Tut.by

Почему возникает язва и можно ли ей «заразиться» от родственника? HEALTH.TUT.BY поговорил с гастроэнтерологом Анной Юркевич о симптомах этого заболевания и о возможности самозаживления язвы.

Анна Юркевич Гастроэнтеролог первой категории медицинского центра «ЛОДЭ». Ведет блог в Instagram. первой категории медицинского центра «ЛОДЭ». Ведетв Instagram.

Что называют язвой? Язва — это углубленный дефект, возникающий в слизистой оболочке. Принципиальное отличие язвы от эрозии в том, что она проникает глубже мышечной пластинки, то есть язва — это не поверхностное повреждение. Часто говорят о язве желудка и язве двенадцатиперстной кишки, чаще встречается именно вторая.

Какие симптомы могут указывать на наличие язвы? Специфических симптомов ни у язвы желудка, ни у язвы двенадцатиперстной кишки нет. Насторожить могут боли в верхней части живота. Возможны также дискомфорт в области живота, наличие отрыжки, изжоги, снижение аппетита или, наоборот, обостренное чувство голода, тошнота, рвота. Но эти симптомы сами по себе не расскажут о том, что у человека именно язва — они встречается и при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта (и не только). Часто заболевание может протекать бессимптомно и безболезненно. И язва может зажить сама. Но при неблагоприятном прогнозе, если, допустим, ее не лечить, она будет увеличиваться в размере и может стать слишком большой. Может возникнуть прободение , при котором продырявливается стенка двенадцатиперстной кишки или желудка, при этом содержимое из желудка или кишки может попасть в брюшную полость, может возникнуть перитонит . Если повреждение слишком глубокое и при нем повреждаются уже сосуды, то может возникнуть желудочное или кишечное кровотечение, которое может спровоцировать черный стул. Это два наиболее типичных осложнения.

Причина язвы не в образе жизни? Учеными доказано, что основная причина язвы — особенно двенадцатиперстной кишки — это бактерия Helicobacter pylori . Язву желудка, помимо бактерии, может еще провоцировать прием (бесконтрольный или слишком интенсивный) нестероидных противовоспалительных препаратов или других лекарственных средств, которые вызывают повреждение слизистой желудка.

Эта бактерия заразна? Передается, например, через поцелуй? Сама по себе язва не передается, а вот Helicobacter pylori действительно может передаваться через слюну, то есть через очень близкий контакт. Но есть хорошая новость: заражение этой бактерией чаще всего происходит в детском или подростковом возрасте, а взрослые люди все-таки к ней относительно устойчивы. Достаточно часто встречается ситуация, когда Helicobacter pylori есть у мужа, но нет у жены (или наоборот). Совместное проживание с человеком, у которого есть Helicobacter pylori, необязательно гарантирует заражение (хотя оно возможно). А еще не каждая бактерия в организме конкретного человека вызовет язву. Тут еще могут сработать генетические, стрессовые факторы и т.д.

Может Helicobacter pylori никак себя не проявлять? Да. Бактерия может не проявить себя вовсе или дать о себе знать в более позднем возрасте. Если говорить про гастрит, то хеликобактер пилори при наличии особых патогенных штаммов может приводить к развитию предраковых состояний — развитию атрофии, метаплазии . Для того, чтобы этого не случалось, и есть смысл лечиться.

Язва может расти? Да, при отсутствии лечения она может увеличиться в размере. Но, повторюсь, возможно и самозаживление. Часто встречается в практике: человеку для диагностики делают зонд, а с помощью него выявляют уже зажившую язву.

На какие другие болезни может быть похожа язва? Боли в верхней части живота могут встречаться при многих болезнях. Распространенное заболевание с похожим симптомом — диспепсия . Человек, у которого есть тяжесть в верхней части живота, постоянная боль в животе, часто говорит, что он всю жизнь страдает от гастрита или язвы, но в большинстве случаев причина именно в диспепсии (это заболевание возникает из-за того, что повышается чувствительность рецепторов желудка и они становятся очень восприимчивы к боли, также нарушается моторика желудка). Гастрит, особенно активный, различные проблемы с желчевыделительными протоками, дисфункция желчного пузыря — все это тоже может по клинике напоминать язву.

Какие исследования помогут обнаружить язву? Золотой стандарт — это зонд (ЭГДС), желательно с взятием биопсии. Да, метод болезненный, неприятный, но действенный. Если сделали зонд и увидели язву двенадцатиперстной кишки, то это почти знак равно того, что есть Helicobacter pylori, врач в большинстве случаев сразу же назначит лечение. Если язва есть в желудке — надо дождаться результатов биопсии.

Язву можно вылечить? В большинстве случаев от диагноза «язва» можно избавиться, поэтому популярное раньше выражение «язвенник на всю жизнь» утратило свою актуальность. Лечение язвы двенадцатиперстной кишки связано с процессом избавления от Helicobacter pylori, для этого используются специальные антибиотики. Лечение язвы желудка тоже, как правило, будет связано с необходимостью устранения бактерии, также может понадобиться корректировка приема нестероидных противовоспалительных препаратов.