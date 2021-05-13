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Опубликованы самые качественные изображения Huawei P50

13.05.2021 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инсайдер с ником RODENT950 опубликовал в Twitter, как он утверждает, официальные изображения с дизайном будущих флагманских смартфонов Huawei серии P50.


Аппаратов окажется как минимум три — P50, P50 Pro и P50 Pro+. Какой именно из них запечатлен на кадрах, не уточняется. И тем не менее предыдущие утечки относительно внешнего вида задних панелей с огромными круглыми модулями основной камеры снова подтвердились.

По сути, блок включает две окружности, где в верхнюю встроены три камеры, а в нижнюю — телевик-перископ и вспышка. При этом вспышки здесь две — вторая вынесена в область между двумя окружностями. Камеру снова создавали в сотрудничестве с Leica, а ресурс mobiltelefon разглядел на корпусе общее описание модулей: SUMMILUX-H 1:1.6−3.5/13−90ASPH, что указывает на диапазон светосилы f/1.6−3,5. Напомним: ранние слухи приписывают смартфонам серии P50 матрицу разрешением 50 Мп оптического формата около 1 дюйма.


Другие характеристики аппаратов пока не раскрываются. Но почти наверняка можно ожидать поддержку работы в 5G-сетях, процессор Kirin 9000, а также экраны с частотой обновления в 120 Гц. Кроме того, аппараты P50 могут стать первыми, на которые «из коробки» будет предустановлена собственная ОС от Huawei — Harmony OS 2.0.

Презентация линейки P50 ожидается летом, но точной даты анонса пока нет.

 
 
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Аппаратов окажется как минимум три - P50, P50 Pro и P50 Pro+.
 
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