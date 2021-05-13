|
Опубликованы самые качественные изображения Huawei P50
Источник материала: Tut.by
Инсайдер с ником RODENT950
Аппаратов окажется как минимум три — P50, P50 Pro и P50 Pro+. Какой именно из них запечатлен на кадрах, не уточняется. И тем не менее предыдущие утечки относительно внешнего вида задних панелей с огромными круглыми модулями основной камеры снова подтвердились.
По сути, блок включает две окружности, где в верхнюю встроены три камеры, а в нижнюю — телевик-перископ и вспышка. При этом вспышки здесь две — вторая вынесена в область между двумя окружностями. Камеру снова создавали в сотрудничестве с Leica, а ресурс
Другие характеристики аппаратов пока не раскрываются. Но почти наверняка можно ожидать поддержку работы в 5G-сетях, процессор Kirin 9000, а также экраны с частотой обновления в 120 Гц. Кроме того, аппараты P50 могут стать первыми, на которые «из коробки» будет предустановлена собственная ОС от Huawei — Harmony OS 2.0.
Презентация линейки P50 ожидается летом, но точной даты анонса пока нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аппаратов окажется как минимум три - P50, P50 Pro и P50 Pro+.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)