Пьяный бесправник, пытавшийся сжечь инспектора под Краснопольем, получил 16 лет строгого режима

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор двоим мужчинам и женщине, которые под Краснопольем оказали активное сопротивление сотрудникам ГАИ, а также пытались сжечь одного из инспекторов.





Напомним, инцидент произошел утром 29 августа недалеко от Краснополья. Внимание инспекторов привлек подозрительно ехавший Volkswagen, который они попытались остановить, но водитель требования проигнорировал и попытался скрыться. Вблизи деревни Новая Ельня тот не справился с управлением и съехал в кювет.

За рулем иномарки был 25-летний житель Краснопольского района, а в салоне — двое односельчан: 33-летний мужчина и 28-летняя женщина. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения, а при задержании оказали инспекторам активное сопротивление и применили в отношении них насилие, пытаясь завладеть табельным оружием. Одному милиционеру обвиняемые нанесли не менее 13 ударов, а второму — не мерее 2, повредив форменное обмундирование.

Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Более того, водитель взял канистру, облил бензином служебный автомобиль и одного из милиционеров, угрожая поджечь. Когда в руках одного из обвиняемых появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру.





Водителя автомобиля суд признал по ч. 2 ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику ОВД при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия и с угрозой его применения), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 218 УК (Покушение на умышленное уничтожение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере), ч. 4 ст. 294 УК (Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц, путем разбоя) и ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК (Покушение на убийство сотрудника ОВД) и по совокупности преступлений приговорил к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Пассажира VW суд признал виновным по двум статьям УК и приговорил к 10 годам колонии усиленного режима. Пассажирка авто за сопротивление сотрудникам ОВД получила 3,5 года «домашней химии».

В пользу потерпевших милиционеров суд постановил взыскать с обвиняемых материальную компенсацию морального вреда в размере 22 500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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