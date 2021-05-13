Известный певец рассказал, почему носит на шее амулет с кровью Меган Фокс

Источник материала: Tut.by

Еще на День святого Валентина певец Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly, рассказал, что носит на шее ожерелье с каплей крови своей возлюбленной Меган Фокс. Происхождение необычного украшения он тогда не объяснил, но вчера в интервью Эллен Дедженерес он наконец раскрыл подробности появления у него столь оригинального амулета, пишет spletnik.

— Она собиралась уехать из города на съемки фильма. И это было новым в наших отношениях. А у меня даже не было заграничного паспорта. В общем, она собиралась в Болгарию. Я вообще-то немного испугался. «Ты уедешь, и я не смогу тебя навестить», — сказал я. Некоторые люди дают своему партнеру платок или что-то вроде того. А она мне дала свою ДНК, — рассказал он.

Получить паспорт ему все же удалось, и он смог навестить возлюбленную, отметив, что их отношения с Меган стали только крепче.

Отношения влюбленных, которые вместе уже год, действительно становятся все серьезнее. Недавно Фокс пригласила возлюбленного провести день вместе с ее сыновьями от бывшего мужа Брайана Остина Грина. Дружной компанией они отправились в парк Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе.

Как говорят инсайдеры, общий язык с детьми Фокс Колсон нашел, чему Меган очень рада. У рэпера, к слову, есть 12-летняя дочь Кайли от предыдущих отношений. Успела ли подружиться с ней актриса, пока неизвестно.