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Кожа да кости: внешний вид Бузовой после больницы смутил поклонников

13.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова шокировала поклонников своей худобой: в сети обсуждают изнеможенный вид звезды после госпитализации.

Бузова выписалась из больницы, но пока не спешит возвращаться к работе. "Поющая ведущая" восстанавливается после перенесенной операции, занимается с личным тренером и выходит на прогулки. Своими передвижениями и планами звезда по привычке делится с фолловерами в Instagram.

Не успела Бузова выйти из больницы, как опубликовала кадр, на котором позирует "на районе", смутив фанатов своим изнеможенным видом.

Фолловеры забили тревогу в комментариях, отметив, как сильно похудела звезда. И если Бузова и до этого не отличалась пышными формами, то после расставания с бойфрендом и времяпровождения в больничной палате совсем сошла на нет.

"Кожа да кости"; "Слишком худая"; "Оля, почему ты так похудела?"; "Страшно смотреть, скоро исчезнет"; "Какая худая, ужас"; "Суповой набор", - написали подписчики.

Интересно, что звезда так и не назвала свой диагноз и не призналась, что заставило ее лечь в клинику. Ходили разные слухи о том, что могло произойти с ведущей: от алкогольной интоксикации после тусовки до пластической операции на носу. Напомним, что до этого в больнице оказался экс-возлюбленный Бузовой.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию "поющей ведущей" и советуют ей поскорее набрать вес.
 
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