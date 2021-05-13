Мусульмане Беларуси молятся за упокой погибших при стрельбе в школе Казани

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. В мечетях Беларуси проводят молитвы об исцелении учеников и сотрудников казанской школы, которые пострадали в результате вооруженного нападения , рассказал Sputnik председатель Совета улемов Мусульманского религиозного объединения в РБ Давуд Радкевич.

Верующие также поминают школьников и педагогов, которые погибли в трагедии.

"Это испытание от Всевышнего. Все происходящее, хорошее или плохое, происходит по его воле. Нравится нам это или нет. И мы совершаем молитву, чтобы он простил души тех, кто пострадал, кто погиб. Просим Всевышнего, чтобы такого больше не повторилось", - заявил председатель Совета улемов.

По мусульманским канонам молятся по умершему в присутствие его тела, отметил собеседник Sputnik.

"Потому мы не можем провести большую ритуальную молитву, но сделать все в рамках того, чтобы не оставаться равнодушными – в наших силах", - добавил он.

Молитвы о прекращении арабо-израильского конфликта

В мечетях Беларуси также читают молитвы о прекращении военного конфликта между Израилем и сектором Газа. В среду и в ночь на четверг две стороны продолжили обмениваться ракетными ударами, есть жертвы.

"Мир очень зыбкий, битвы за ресурсы и территории – это испытание, которое посылает нам всевышний. Это проверка наших душ. И месяц Рамадан - он учит нас сопереживать. И дай Бог, чтобы тот заряд сил сохранился на весь год", - считает Давуд Радкевич.

Напомним, белорусские мусульмане отмечают один из главных праздников религиозного календаря - Ураза Байрам. С утра в Соборной мечети в Минске прошел праздничный намаз, который собрал около двух тысяч человек.

Ураза Байрам наступает сразу после окончания Священного для мусульман месяца Рамадан, который длится 29-30 дней и считается праздником разговления.