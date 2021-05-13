ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мусульмане Беларуси молятся за упокой погибших при стрельбе в школе Казани

13.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая ― Sputnik. В мечетях Беларуси проводят молитвы об исцелении учеников и сотрудников казанской школы, которые пострадали в результате вооруженного нападения, рассказал Sputnik председатель Совета улемов Мусульманского религиозного объединения в РБ Давуд Радкевич.

Верующие также поминают школьников и педагогов, которые погибли в трагедии.

"Это испытание от Всевышнего. Все происходящее, хорошее или плохое, происходит по его воле. Нравится нам это или нет. И мы совершаем молитву, чтобы он простил души тех, кто пострадал, кто погиб. Просим Всевышнего, чтобы такого больше не повторилось", - заявил председатель Совета улемов.

По мусульманским канонам молятся по умершему в присутствие его тела, отметил собеседник Sputnik.

"Потому мы не можем провести большую ритуальную молитву, но сделать все в рамках того, чтобы не оставаться равнодушными – в наших силах", - добавил он. 

Молитвы о прекращении арабо-израильского конфликта

В мечетях Беларуси также читают молитвы о прекращении военного конфликта между Израилем и сектором Газа. В среду и в ночь на четверг две стороны продолжили обмениваться ракетными ударами, есть жертвы.

"Мир очень зыбкий, битвы за ресурсы и территории – это испытание, которое посылает нам всевышний. Это проверка наших душ. И месяц Рамадан - он учит нас сопереживать. И дай Бог, чтобы тот заряд сил сохранился на весь год", - считает Давуд Радкевич.

Напомним, белорусские мусульмане отмечают один из главных праздников религиозного календаря - Ураза Байрам. С утра в Соборной мечети в Минске прошел праздничный намаз, который собрал около двух тысяч человек.

Ураза Байрам наступает сразу после окончания Священного для мусульман месяца Рамадан, который длится 29-30 дней и считается праздником разговления.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские мусульмане обращаются к Всевышнему с просьбой о том, чтобы такой трагедии больше не повторилось.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by