Белорусские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, известен также как Праздник разговения. Это один из двух главных дней исламского календаря. Он знаменует завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Первый праздничный намаз в Соборной мечети в Минске прошел в 7:00, сразу после восхода солнца.

"Время выбрано исходя из канонических норм ислама, поскольку утренний период – это время, когда нужно совершать молитву. Но молиться можно и до той поры, пока солнце находится в зените. А время утреннее выбрали еще во много потому, что наши многие прихожане спешат на работу. Кто-то пойдет в гости, к ним придут в гости", – рассказал Sputnik председатель Совета улемов Мусульманского религиозного объединения Давуд Радкевич.

Кроме праздничного утреннего намаза в Соборной мечети в Минске мечети пройдет еще пять регулярных намазов, один из которых – до восхода солнца. По традиции после намаза мусульмане собираются за праздничными столами, с гостями, на Ураза-Байрам также принято помогать малоимущим.

Ислам в Беларуси – одна из четырех основных конфессий вместе с православием, католицизмом и иудаизмом. Сейчас в стране действует почти 20 мусульманских общин, открыты девять мечетей.