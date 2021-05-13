|
Шесть стран, чьи послы вручили Лукашенко верительные грамоты
13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Показательный список.
В четверг верительные грамоты белорусскому правителю вручили послы:
Ирака
Никарагуа
России
Руанды
Саудовской Аравии
Сьерра-Леоне
– Очень надеюсь, что вы предложите интересные идеи для развития сотрудничества, обогатите нас положительным опытом своих стран, – сказал Лукашенко к послам, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Показательный список.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)