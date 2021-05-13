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Шесть стран, чьи послы вручили Лукашенко верительные грамоты

13.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Показательный список.

Шесть стран, чьи послы вручили Лукашенко верительные грамоты

В четверг верительные грамоты белорусскому правителю вручили послы:

Ирака

Никарагуа

России

Руанды

Саудовской Аравии

Сьерра-Леоне

– Очень надеюсь, что вы предложите интересные идеи для развития сотрудничества, обогатите нас положительным опытом своих стран, – сказал Лукашенко к послам, сообщает БЕЛТА.

 
 
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