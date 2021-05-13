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В Барановичах автобус не пропустил Audi — погибла женщина (видео)
Источник материала: Onliner
МВД сообщает о ДТП, которое случилось сегодня утром в Барановичах. По предварительной информации, водитель автобуса не пропустил Audi — погибла женщина, еще две травмированы.
ДТП случилось сегодня, 13 мая, около 8:40 на улице Доменикана в Барановичах, вблизи логистического центра.
— По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса МАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречной Audi под управлением 72-летнего мужчины. В результате аварии погибла 70-летняя пассажирка автомобиля, а 76-летняя и 73-летняя женщины из легковушки доставлены в больницу. Водитель не пострадал, — рассказали в МВД.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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МВД сообщает о ДТП, которое случилось сегодня утром в Барановичах. По предварительной информации, водитель автобуса не пропустил Audi — погибла женщина, еще две...
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