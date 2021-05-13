Главное в четверг. Задержанные в Могилеве журналисты объявили голодовку

Источник материала: Onliner

Сегодняшнее утро в Беларуси началось с новых приговоров по протестным делам, в стране продолжаются задержания. В Минске барабанщик из толпы протестующих приговорен к шести годам колонии усиленного режима, в Могилеве журналисты объявили голодовку, а задержанным в понедельник на Минском море дают от 5 до 15 суток ареста. Об этом и не только рассказываем в актуальной хронике.

Барабанщику из толпы демонстрантов дали 6 лет усиленного режима

Сегодня суд Московского района огласил приговор по делу 30-летнего Алексея Санчука — его признали виновным по двум статьям УК и приговорили к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Алексей Санчук — индивидуальный предприниматель из Минска, ранее не судим. Дома у него остались супруга и 8-летняя дочь. Во время протестов он был барабанщиком в группе «Требуем разойтись», в ноябре его арестовали по административному протоколу прямо на репетиции. Но после «суток» мужчина не вышел из изолятора.

Мужчину судили по ч. 1 и 2 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках), ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти).





Алексей Санчук обвиняется в том, что он умышленно, из корыстных побуждений подобрал участников велопробегов, после чего объединил их в сообщество с общением в телеграм-чате, где обучал их, склонял путем уговоров и убеждений к конкретным групповым действиям, нарушающим общественный порядок, распределял роли участников сообщества, морально и материально их поддерживал и др. и осуществил обучение и иную подготовку лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности. Он же обвиняется в том, что принял активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

«Я признаю свою вину именно в тех действиях, которые я совершил, а квалификацию этих действий пусть дадут юридически образованные люди, — отвечал он на вопрос судьи и уточнял, что по ст. 342 УК признает себя виновным только в тех действиях, которые совершал. — По статье 293 виновным себя не могу признать, потому что таких действий я не совершал».

Приговор еще не вступил в законную силу и подлежит обжалованию.

Задержанные в Могилеве журналисты объявили голодовку

Журналист Александр Бураков, который находится до суда в могилевском ИВС, объявил голодовку. Таким образом он протестует против своего задержания и административного дела. Напомним, дело заведено якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии около суда Могилевской области, куда журналист пришел, чтобы сделать репортаж с заседания по делу Северинца, Афнагеля, Винярского и других. О голодовке сообщили в самом ИВС, когда родственники пытались сделать передачу, пишут местные правозащитники.

Также стало известно, что голодовку объявил и второй задержанный журналист Владимир Лапцевич, пишет БАЖ.

От 5 до 15 суток. В Минске судят молодежь, задержанную на пляже

Вечером 11 мая на пляже Заславского водохранилища ОМОН задержал группу молодежи. Позже замначальника милиции общественной безопасности УВД Минской области Николай Максимович рассказал про «незарегистрированную символику» и административную статью 24.23. Задержанных отправили на сутки.





Сегодня в УВД Минской области нам уточнили : среди задержанных четыре девушки и трое парней. На утро 13 мая суд уже назначил четверым из них по 15 суток административного ареста (одному — только что). В одном случае наказание — 5 суток. По остальным решение на момент публикации еще не было принято.

Завтра начнется суд по «делу студентов»

14 мая в 10:30 в суде Октябрьского района Минска пройдет первое заседание по делу задержанных в ноябре белорусских студентов. 12 ноября 2020 года в студенческой среде уже прозвали «черным четвергом». В этот день в квартирах и офисе организации «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» прошли обыски. В тот же день были задержаны одна из преподавательниц БГУИРа и выпускница БГМУ, еще через две недели в СИЗО попала студентка мехмата. В итоге все 12 человек оказались под стражей. В заключении они находятся уже полгода, всем им было предъявлено обвинение по уголовному делу. В сегодняшней публикации мы рассказываем, что известно о молодых людях.

(будет дополнено)