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В Могилеве задержан лидер областной организации ОГП Владимир Шанцев

13.05.2021 12:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

13 мая в Могилеве задержали председателя областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева.

В Могилеве задержан лидер областной организации ОГП Владимир Шанцев
Фото mogilev.online

За ним сотрудники милиции приехали на работу. Шанцев — индивидуальный предприниматель, занимается оказанием копировальных и полиграфических услуг.

Что стало причиной задержания и где сейчас находится Шанецв, неизвестно, сообщает БелаПАН.

Не исключено, что задержание связано с тем, что 12 мая Шанцов был у Могилевского областного суда, где начался закрытый процесс в отношении Павла Северинца и активистов «Европейской Беларуси». В тот день были задержаны журналисты Владимир Лапцевич и Александр Бураков, а также региональный координатор БХД Олег Аксенов.

Сегодня стало известно, что Лапцевич и Бураков объявили голодовку.

 

 

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Теги: Могилев
 
 
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13 мая в Могилеве задержали председателя областной организации Объединенной гражданской партии Владимира Шанцева.
 
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