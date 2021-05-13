Источник материала: АФН

Задержанные в Могилеве журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Они протестуют против своего задержания и административного дела по обвинению в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» возле Могилевского областного суда.

Журналисты были задержаны 12 мая возле суда над политзаключенными Павлом Северинцом, Евгением Афнахелем, Ириной Щасной, Максимом Винярским, Дмитрием Козловым, Павлом Юхневичем и Андреем Войничем.