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Задержанные в Могилеве журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку

13.05.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Задержанные в Могилеве журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Они протестуют против своего задержания и административного дела по обвинению в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» возле Могилевского областного суда.

Журналисты были задержаны 12 мая возле суда над политзаключенными Павлом Северинцом, Евгением Афнахелем, Ириной Щасной, Максимом Винярским, Дмитрием Козловым, Павлом Юхневичем и Андреем Войничем.

 
Теги: Могилев
 
 
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Задержанные в Могилеве журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку, сообщает правозащитный центр «Вясна».
 
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