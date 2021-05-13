|
Задержанные в Могилеве журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку
Источник материала: АФН
Задержанные в Могилеве журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Они протестуют против своего задержания и административного дела по обвинению в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» возле Могилевского областного суда.
Журналисты были задержаны 12 мая возле суда над политзаключенными Павлом Северинцом, Евгением Афнахелем, Ириной Щасной, Максимом Винярским, Дмитрием Козловым, Павлом Юхневичем и Андреем Войничем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанные в Могилеве журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич объявили голодовку, сообщает правозащитный центр «Вясна».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)