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На спартакиаде «ТехноСпорт» в Гомеле I место завоевали минские картингисты

13.05.2021 12:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 29 по 30 апреля 2021 года в Гомеле в рамках XIX республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт» состоялся II этап соревнований по картингу.

Участие в соревнованиях приняли шесть команд из разных городов и областей Беларуси — в том числе самые юные картингисты, выступавшие в классе «Малыш» (5-8 лет). Здесь лучший результат показал Миша Теленченко, представлявший сборную г. Минска. Он значительно опередил всех своих соперников по очкам, набрав по сумме двух заездов 54 балла.

Следом с результатом 24 очка расположился Софран Девятов из команды Национального детского технопарка. А третье место с отрывом всего в один балл от ближайшего соперника (23 очка) занял брат победителя Максим Теленченко.

Удачное выступление братьев Теленченко помогло команде Минска занять I место в общем зачете соревнований по картингу.

— Безусловно, мы очень довольны достигнутым результатом – тем более, что эта гонка складывалась для ребят не самым простым образом. Сказалась и мокрая трасса, и десятисекундное пенальти, которое Максим честно заработал перед самым финалом, и технические проблемы: во время тренировочной сессии на его карте пришли в негодность тормозные колодки. Но, как показала практика, при должном настрое и технической подготовке любые обстоятельства можно взять под контроль: мы смогли адаптировать для карта запасные износостойкие тормозные колодки Bosch от «взрослого» автомобиля, которые с честью выдержали спортивные нагрузки, а Максим — собраться и показать себя настоящим бойцом, за шесть кругов последнего заезда прорвавшись с шестого места на третье, — прокомментировал итоги гонки отец и тренер братьев, известный белорусский гонщик Александр Теленченко.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С 29 по 30 апреля 2021 года в Гомеле в рамках XIX республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта «ТехноСпорт» состоялся II этап соревнований по...
 
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