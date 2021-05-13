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"Китайские партнеры уверены, что стадион и бассейн в Минске будут сданы в эксплуатацию в 2023 году"

13.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый замминистра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов рассказал о сроках строительства Национального стадиона и бассейна международного стандарта.




"У нас вскоре должен появиться бассейн международного стандарта и Национальный футбольный стадион. Этот комплекс будет построен в рамках реализации проекта технико-экономической помощи Китая. Внес небольшую корректировку 2020 год, но сейчас все активно включаются в работу.

Отмечу, китайские партнеры уверены в том, что они восстановят темпы и в 2023 году комплекс будет сдан в эксплуатацию. Там учтены требования и ФИФА, и ФИНА. На этих объектах можно будет проводить соревнования самого высокого международного уровня", — цитирует Дурнова официальный сайт ведомства.

Ранее сообщалось, что завершить строительство планируют в 2023 году. Китай выделяет на строительство бассейна и стадиона около 180 миллионов долларов.
 
 
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Первый замминистра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов рассказал о сроках строительства Национального стадиона и бассейна международного стандарта.
 
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