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В Могилеве задержали председателя областной организации ОГП Владимира Шанцева

13.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром в четверг, 13 мая, милиционеры задержали председателя Могилевской областной организации «Объединенная гражданская партия» Владимира Шанцева, сообщают правозащитники.




Накануне к Владимиру Шанцеву пришли силовики по месту жительства, однако политика дома не оказалось.

Сегодня же Шанцева забрали с работы. Кто именно производил задержание и где сейчас находится политик — неизвестно, пишет сайт Могилев. онлайн.

Правозащитники предполагают, что Владимиру Шанцеву предъявят то же обвинение, что и задержанным накануне журналистам Владимиру Лапцевичу и Александру Буракову, которые сегодня объявили голодовку.
 
Теги: Могилев
 
 
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Утром в четверг, 13 мая, милиционеры задержали председателя Могилевской областной организации «Объединенная гражданская партия» Владимира Шанцева, сообщают...
 
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