В Могилеве задержали председателя областной организации ОГП Владимира Шанцева













Накануне к Владимиру Шанцеву пришли силовики по месту жительства, однако политика дома не оказалось.





пишет сайт Сегодня же Шанцева забрали с работы. Кто именно производил задержание и где сейчас находится политик — неизвестно, Могилев . онлайн.





Правозащитники предполагают, что Владимиру Шанцеву предъявят то же обвинение, что и задержанным накануне журналистам Владимиру Лапцевичу и Александру Буракову, которые сегодня объявили голодовку.



