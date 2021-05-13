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В Могилеве задержали председателя областной организации ОГП Владимира Шанцева
Источник материала: Партизан
Утром в четверг, 13 мая, милиционеры задержали председателя Могилевской областной организации «Объединенная гражданская партия» Владимира Шанцева, сообщают правозащитники.
Накануне к Владимиру Шанцеву пришли силовики по месту жительства, однако политика дома не оказалось.
Сегодня же Шанцева забрали с работы. Кто именно производил задержание и где сейчас находится политик — неизвестно,
Правозащитники предполагают, что Владимиру Шанцеву предъявят то же обвинение, что и задержанным накануне журналистам Владимиру Лапцевичу и Александру Буракову, которые сегодня объявили голодовку.
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Утром в четверг, 13 мая, милиционеры задержали председателя Могилевской областной организации «Объединенная гражданская партия» Владимира Шанцева, сообщают...
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