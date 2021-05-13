|
В Барановичах автобус не пропустил Audi - одна женщина погибла, еще две в больнице
Источник материала: Tut.by
Одна женщина погибла, еще две получили травмы при столкновении легковушки и автобуса в Барановичах,
Авария произошла утром 13 мая на улице Доменикана. По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса МАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречной Audi, которой управлял 72-летний мужчина, и столкнулся с ней.
В результате ДТП 70-летняя пассажирка иномарки от полученных травм умерла, а 76-летняя и 73-летняя пассажирки с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Водитель Audi в аварии не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла утром 13 мая на улице Доменикана.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)