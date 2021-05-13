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В Барановичах автобус не пропустил Audi - одна женщина погибла, еще две в больнице

13.05.2021 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна женщина погибла, еще две получили травмы при столкновении легковушки и автобуса в Барановичах, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла утром 13 мая на улице Доменикана. По предварительной информации, 47-летний водитель автобуса МАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречной Audi, которой управлял 72-летний мужчина, и столкнулся с ней.

В результате ДТП 70-летняя пассажирка иномарки от полученных травм умерла, а 76-летняя и 73-летняя пассажирки с телесными повреждениями были доставлены в больницу. Водитель Audi в аварии не пострадал.

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