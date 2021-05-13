Проект Минздрава о профаттестации вынесен на общественное обсуждение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мая – Sputnik. Проект постановления Минздрава "О профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения" вынесен на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба ведомства.

Документом предусмотрена инструкция, которая будет регулировать порядок и условия проведения профаттестации медицинских, фармацевтических и других работников здравоохранения. Правда, есть важное уточнение, действие проекта не затронет медработников Государственного комитета судэкспертиз.

Зачем нужен проект?

Дело в том, что в Беларуси лицензирование каждого медработника не предусмотрено законодательством.

Внедрение такой системы позволит повысить мотивацию у медицинских и фармацевтических работников в повышении и сохранении своей квалификационной категории.

Планируется, что проект позволит обеспечить качество оказываемой медицинской помощи и сохранить демографическую безопасность республики. Замечания и предложения по нему можно внести на сайте Национального правового интернет-портала до 22 мая.

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