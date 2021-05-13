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Проект Минздрава о профаттестации вынесен на общественное обсуждение
13.05.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мая – Sputnik. Проект постановления Минздрава "О профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения" вынесен на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба ведомства.
Документом предусмотрена инструкция, которая будет регулировать порядок и условия проведения профаттестации медицинских, фармацевтических и других работников здравоохранения. Правда, есть важное уточнение, действие проекта не затронет медработников Государственного комитета судэкспертиз.
Зачем нужен проект?
Дело в том, что в Беларуси лицензирование каждого медработника не предусмотрено законодательством.
Внедрение такой системы позволит повысить мотивацию у медицинских и фармацевтических работников в повышении и сохранении своей квалификационной категории.
Планируется, что проект позволит обеспечить качество оказываемой медицинской помощи и сохранить демографическую безопасность республики. Замечания и предложения по нему можно внести на сайте Национального правового интернет-портала до 22 мая.
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Лицензирование каждого медработника не предусмотрено законодательством республикb, планируется, что новый проект поможет замотивировать медработников.
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