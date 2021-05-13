Проверка слуха: продавцы мяса говорят о возможном повышении цен на свинину. Что отвечает МАРТ?

Источник материала: Onliner

Обеспокоенные продавцы мяса написали Onliner о повышении цены на свинину. По их словам, производители подняли цены на закупку свинины в живом весе, поэтому мясо будет дорожать в рознице. Некоторые опасаются роста аж на 20%. Напомним, цены на свинину заморожены с 24 февраля. Разобрались, что происходит.

— За большие выходные у нас раскупили все мясо, сейчас вот ждем нового привоза, — отметили в одном из мясных магазинов на улице Макаенка. — Поставщики уже сказали, что на 20% вырастут цены, так как мясо подорожает в закупке. Говорят, что с 5 рублей за килограмм живого веса до 6,5 рубля.

В одном из райпо Могилевской области отметили, что чиновники собирали информацию о работе производителей свинины.

— Принято решение или нет, пока неизвестно, — рассказали работники.





Сельскохозяйственные предприятия говорят, что закупочные цены на свинину и говядину не поднимались с августа прошлого года. Информации о новых ценах у них пока нет.

Между тем в списке постановления Совмина №100, которое приняли 24 февраля, есть свинина (бескостное мясо и мясо на кости), а также сосиски и сардельки, вареная колбаса и тушенка. Напомним, цены на продукты заморозили на уровне 24 февраля и разрешили им расти только на 0,2% в месяц. Однако были и исключения. К примеру, на подсолнечное масло цену разрешили поднять на 15%. Такое решение принимала специальная комиссия.





Возможно, ситуация со свининой аналогична? За официальным комментарием мы обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

— Решения о повышении цен на свинину комиссия не принимала, — рассказали Onliner в МАРТ.

Как менялись цены на свинину за почти три месяца?

Посмотрели, сколько стоила свинина в течение последних трех месяцев в крупных сетях. Взяли данные в сервисе infoprice.by. И проверим данные на сегодня по сайтам «Е-доставки» и «Green доставки». Берем две позиции, которые были в магазинах в феврале, апреле и мае.

Свинина, лопаточная часть (рублей за килограмм) Дата «Корона» «Виталюр» «Гиппо» Green «Соседи» «Евроопт» 19.02.2021 8,9 8,69 9,39 8,39 8,89 8,49 16.04.2021 8,9 7,79 9,39 8,99 8,89 8,89 07.05.2021 10,2 8,99 9,39 8,89 8,89 8,89 Рост с февраля в % 14,61 3,45 0,00 5,96 0,00 4,71 Свинина, шейная часть (рублей за килограмм) Дата «Корона» «Виталюр» «Гиппо» Green «Соседи» «Евроопт» 19.02.2021 14,2 12,79 12,99 8,39 11,59 10,99 16.04.2021 14,2 13,99 14,99 8,99 11,99 12,99 07.05.2021 16,1 Нет в наличии 14,99 13,09 11,99 12,99 Рост с февраля в % 13,38 – 15,40 56,02 3,45 18,20

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