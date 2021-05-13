Land Rover Defender снова в броде. Владелец внедорожника устроил реванш водной преграде (видео)

Источник материала: Onliner

«Идея о реванше не покидала меня не на секунду. Если Land Rover Defender физически может проехать через этот брод, то он должен его проехать», — заявляет Артур Туманов. Тот самый, который утопил совершенно новый внедорожник на Полесье. И на днях он решил повторить.





«В этот раз мы подготовились основательнее, — комментирует свои приключения Артур. — Во-первых, взяли длинный брусок для замера реальной глубины брода. И поставили на нем метку на уровне 900 мм, чтобы понимать, где для стокового внедорожника закончится экстрим и начнутся необратимые последствия. Ну а во-вторых, следом за нами на лафете приехал мой „боевой“ Land Rover Defender, который подготовлен для таких условий. У него глубина преодолеваемого брода примерно в два раза больше, так что ехать можно хоть по шею в воде. Как говорится, реванш значит реванш!»





«Кстати, о броде. Как оказалось, этот вовсе не подтопленная дорога, — обратил внимание владелец Defender. — Местные рассказали, что раньше на этом месте был мост, но его смыло паводком. То есть мы просто поехали в реку — это и объясняет, почему съезд оказался таким крутым. Здесь просто никто раньше не ездил. И не факт, что глубина позволит проехать даже подготовленному Defender: может, там 2—3 метра вообще».





«Когда штурман шагнул в воду, я сразу подумал: „В прошлый раз мне сильно повезло“, — объективно оценивает ситуацию Артур. — Буквально два шага — и 900-миллиметровая отметка на бруске скрылась под водой. Еще шаг — и она погрузилась почти полностью. Учитывая крутизну берега и вязкость дна, я мог бы оказаться в очень неприятной ситуации, наблюдать, как медленно тонет моя новая машина. Но сейчас понятно, что стоковому Defender здесь делать абсолютно нечего, а вот у боевого есть все шансы. По высоте остается запас сантиметров 20—30 до воздухозаборника шноркеля, так что, можно сказать, поедем „с запасом“. А за остальные агрегаты можно не переживать: машина полностью подготовлена, и, когда мы выступаем на трофи-рейдах, такие ситуации не являются чем-то из ряда вон выходящим. Скорее, наоборот: интересная точка для взятия».





«Без лебедки шансов не было бы даже у „боевой“ машины, — прокомментировал Артур итог реванша. — Слишком крутые берега, слишком вязкое дно. Да и сама машина едет своеобразно, задняя часть всплывает, а гребут только передние колеса. Хорошо, что мы подстраховались и заранее зацепили трос. Так что все по классике: не зная броду, не суйся в воду!»