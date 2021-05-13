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В Беларуси на один экстремистский телеграм-канал стало больше
Источник материала: Onliner
Список белорусских телеграм-каналов, которые решили отнести к экстремистским, пополнился новичком. По
По мнению прокуратуры, в телеграм-канале «содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, незаконным забастовкам, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей».
Отмечается, что администрация канала не принимала действий по противостоянию таким публикациям. Копия решения суда направлена в Мининформ для блокировки «Смаргонь ЧАТ».
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Список белорусских телеграм-каналов, которые решили отнести к экстремистским, пополнился новичком. По инициативе прокуратуры Сморгонского района экстремистской...
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