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В Беларуси на один экстремистский телеграм-канал стало больше

13.05.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Список белорусских телеграм-каналов, которые решили отнести к экстремистским, пополнился новичком. По инициативе прокуратуры Сморгонского района экстремистской признана информация, размещаемая в канале «Смаргонь ЧАТ». Суд инициативу поддержал и назвал этот канал вместе с логотипом экстремистским.

По мнению прокуратуры, в телеграм-канале «содержались призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, незаконным забастовкам, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей, а также комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей в связи с выполнением ими служебных обязанностей».

Отмечается, что администрация канала не принимала действий по противостоянию таким публикациям. Копия решения суда направлена в Мининформ для блокировки «Смаргонь ЧАТ».

 
 
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Список белорусских телеграм-каналов, которые решили отнести к экстремистским, пополнился новичком. По инициативе прокуратуры Сморгонского района экстремистской...
 
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