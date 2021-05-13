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Для Lada Vesta и XRAY разработали цифровую приборную панель в стиле «Копейки»

13.05.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российская компания CMGAISD предлагает владельцам моделей Lada Vesta и XRAY цифровую приборную панель, дизайн которой детально напоминает приборку классического ВАЗ-2101 «Жигули». Об этом проекте написал журнал «За Рулем».

Компания уже представляла цифровые приборные панели для Vesta в прошлом году. Но новый кокпит отличается тем, что в нем воссозданы все имевшиеся в классических «Жигулях» детали. Уже выпущено две партии таких приборных панелей (тираж компания-разработчик не уточняет). Они оснащены FHD-дисплеем. Авторы проекта утверждают, что тесты проводились с привлечением реальных пользователей и окончились успешно.

Для Lada Vesta и XRAY разработали цифровую приборную панель в стиле «Копейки»

Экран содержит следующие приборы и индикаторы: аутентичные спидометр, одометр и контрольные «лампы», цифровую индикацию оборотов (с визуальным оповещением превышения оборотов красной зоны, их можно настраивать), суточный пробег (сбрасывается кнопками на подрулевом переключателе), индикацию остатка топлива (цвет пиктограммы постепенно меняется), запас хода, напряжение бортсети, температуру двигателя, передачу, информацию об открытых дверях, часы и пр.

LADA Largus I, 2017 г.в., 117 000 км
универсал, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
18 399 р.
7270$ / 5992€
LADA Granta I Рестайлинг, 2018 г.в., 52 000 км
серебристый, лифтбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
17 210 р.
6800$ / 5605€
LADA Granta I, 2014 г.в., 100 007 км
белый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
4935 р.
1950$ / 1607€
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Российская компания CMGAISD предлагает владельцам моделей Lada Vesta и XRAY цифровую приборную панель, дизайн которой детально напоминает приборку классического ВАЗ-2101...
 
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