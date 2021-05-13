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Арина Соболенко проиграла 17-летней американке
Источник материала: Tut.by
Арина Соболенко проиграла в третьем круге турнира WTA в Риме 17-летней американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 3:6.
Соболенко, как и в матче
Напомним, что первый раунд турнира в Риме Арина Соболенко прошла автоматом за счет высокого рейтинга, а во втором обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1.
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Арина Соболенко проиграла в третьем круге турнира WTA в Риме 17-летней американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 3:6.
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