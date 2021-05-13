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Арина Соболенко проиграла 17-летней американке

13.05.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко проиграла в третьем круге турнира WTA в Риме 17-летней американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 3:6.


Reuters

Соболенко, как и в матче второго круга, много ошибалась, но если вчера класса Арины хватило, чтобы дожать соперницу, то юная американка умело пользовалась ошибками четвертой ракетки мира и смогла за матч сделать четыре брейка.

Напомним, что первый раунд турнира в Риме Арина Соболенко прошла автоматом за счет высокого рейтинга, а во втором обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 7:5, 6:1.

 
 
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Арина Соболенко проиграла в третьем круге турнира WTA в Риме 17-летней американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 3:6.
 
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