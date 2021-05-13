Шесть банков, где сейчас можно оформить кредит на автомобиль

Источник материала: Tut.by

Если накоплений на покупку желаемого авто нет, можно рассмотреть варианты кредитования. FINANCE.TUT.BY собрал все банковские автокредиты на общих условиях и посмотрел, во сколько обойдется покупка.





Мы рассматривали автокредиты на покупку нового авто, а также б/у авто. В обзор не включены партнерские кредиты банков, которыми можно воспользоваться только в определенных автосалонах-партнерах. Все автокредиты разделены на две категории: кредиты на новый автомобиль и кредиты на подержаный автомобиль.

Кредиты на новый автомобиль

На рынок кредитования новых авто вернулись два банка: Белагропромбанк и Франсабанк . Теперь оформить кредит на покупку нового автомобиля можно в шести банках.

Банк, кредит Срок; ставка (изменение с марта); сумма кредита Автомобиль; Обеспечение; страхование; справка о доходах Банк ВТБ,

Авто без залога 13−60 месяцев; 26,9% (без изменений) — первые 90 дней, далее — 29,9% (без изменений); от 2 500 до 25 000 BYN Любое авто; неустойка; до 10 000 BYN без справки о доходах Белагропромбанк,

На приобретение автомобиля у автодилера до 7 лет; 21,51%; от 1000 BYN до 70% стоимости авто Авто не старше 3 лет; поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN Идея Банк,

Мечтай 1−12 месяцев; 17,13% (+2,44 п. п); до 10 000 BYN Любое авто; неустойка; без справки о доходах; 3% выдача наличных со счёта Приорбанк,

Просто авто До 5 лет; 19,9%; до 24 900 BYN Любое авто; неустойка; страхование не обязательно; без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN Технобанк,

Поехали! 48 месяцев; 18% (без изменений); от 5 000 до 100 тыс BYN, но не более 80% стоимости авто Новое авто; до 15 тыс BYN — неустойка, от 15 до 100 тыс BYN — неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах за 3 месяца Франсабанк,

На приобретение нового автомобиля До 7 лет; 19,5%; до 80% стоимости авто Новое авто; залог, поручительство (при необходимости); страхование «Полное КАСКО»; справка о доходах за 3 месяца

Банк, кредит Срок; ставка (изменение с марта); сумма кредита Автомобиль; Обеспечение; страхование; справка о доходах Банк ВТБ,

Авто без залога 13−60 месяцев; 26,9% (без изменений) — первые 90 дней, далее — 29,9% (без изменений); от 2 500 до 25 000 BYN Любое авто; неустойка; до 10 000 BYN без справки о доходах Белагропромбанк,

На приобретение автомобиля у автодилера до 7 лет; 21,51%; от 1000 BYN до 70% стоимости авто Авто не старше 3 лет; поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN Идея Банк,

Мечтай 1−12 месяцев; 17,13% (+2,44 п. п); до 10 000 BYN Любое авто; неустойка; без справки о доходах; 3% выдача наличных со счёта Приорбанк,

Просто авто До 5 лет; 19,9%; до 24 900 BYN Любое авто; неустойка; страхование не обязательно; без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN Технобанк,

Поехали! 48 месяцев; 18% (без изменений); от 5 000 до 100 тыс BYN, но не более 80% стоимости авто Новое авто; до 15 тыс BYN — неустойка, от 15 до 100 тыс BYN — неустойка и залог (страхование «Полное КАСКО»); справка о доходах за 3 месяца Франсабанк,

На приобретение нового автомобиля До 7 лет; 19,5%; до 80% стоимости авто Новое авто; залог, поручительство (при необходимости); страхование «Полное КАСКО»; справка о доходах за 3 месяца

Процентные ставки составляют 17,13−29,9%. С марта ставка по кредиту выросла только в Идея Банке на 2,44 п.п. Условия в других банках не изменились;

на 2,44 п.п. Условия в других банках не изменились; Даже с учетом повышения самая низкая ставка в Идея Банке — 17,13%. Отметим, что сумма по кредиту не превышает 10 тысяч рублей, а срок кредитования — 12 месяцев. Поэтому такой вариант подойдет не всем. Если выбирать из более «длинных» вариантов, то лучшая ставка в Технобанке : 18% и 48 месяцев кредитования;

— 17,13%. Отметим, что сумма по кредиту не превышает 10 тысяч рублей, а срок кредитования — 12 месяцев. Поэтому такой вариант подойдет не всем. Если выбирать из более «длинных» вариантов, то лучшая ставка в : 18% и 48 месяцев кредитования; Дороже всего обойдется кредитование авто в Банке ВТБ : с 4-го месяца процентная ставка достигает 29,9%;

: с 4-го месяца процентная ставка достигает 29,9%; Некоторые банки ограничивают сумму кредита определенным значением (например, Приорбанк — до 24,9 тыс BYN), другие — процентом от стоимости автомобиля. Например, Белагропромбанк кредитует не более 70% стоимости авто, Технобанк и Франсабанк — не более 80%. Последние три банка не подойдут тем, у кого нет собственных накоплений для первоначального взноса;

— до 24,9 тыс BYN), другие — процентом от стоимости автомобиля. Например, кредитует не более 70% стоимости авто, и — не более 80%. Последние три банка не подойдут тем, у кого нет собственных накоплений для первоначального взноса; Обеспечением по кредиту чаще всего выступает залог авто с его обязательным страхованием по программе «Полное КАСКО», реже — поручительство;

Кредиты в Банке ВТБ , Идея Банке и Приорбанке можно оформить под неустойку без залога и страхования, а при суммах до 5−10 тысяч рублей в том числе без справки о доходах;

, и можно оформить под неустойку без залога и страхования, а при суммах до 5−10 тысяч рублей в том числе без справки о доходах; Кредиты могут сопровождаться дополнительными расходами. Например, в Белагропромбанке оформление договоров залога и поручительства будет платным, а в Идея Банке , если кредит необходим наличными, снятие с текущего счета обойдётся в 3% от суммы.

Кредиты на подержаное авто

Пять банков выдают кредиты на б/у автомобиль. Возобновили кредитование Белагропромбанк и Франсабанк .

Банк / Кредит Срок; ставка (изменение с марта); сумма кредита Автомобиль; Обеспечение; страхование; справка о доходах Банк ВТБ / Авто без залога 13−60 месяцев; 26,9% (без изменений) — первые 90 дней, далее — 29,9% (без изменений); от 2 500 до 25 000 BYN Любое авто; неустойка; до 10 000 BYN без справки о доходах Белагропромбанк / На приобретение автомобиля у автодилера до 5 лет; 21,51%; от 1000 BYN до 70% стоимости авто Авто возрастом 3−5 лет; поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN Идея Банк / Мечтай 1−12 месяцев; 17,13% (+2,44 п. п); до 10 000 BYN Любое авто; неустойка; без справки о доходах; 3% выдача наличных со счёта Приорбанк / Просто авто До 5 лет; 19,9%; до 24 900 BYN Любое авто; неустойка; страхование не обязательно; без справки о доходах при сумме до 5 тыс BYN Франсабанк / На приобретение подержанного автомобиля До 5 лет; 19,5%; до 70% стоимости авто Авто не старше 5 лет; залог, поручительство (при необходимости); страхование «Полное КАСКО»; справка о доходах за 3 месяца

Условия кредитов на подержаное авто аналогичны условиям кредитования на покупку нового автомобиля. Среди основных отличий:

Технобанк не выдает кредиты на покупку б/у автомобиля. Так, самый дешёвый кредит будет в Идея Банке (17,13%), а из вариантов на срок от 1 года дешевле всех обойдётся кредитование во Франсабанке . Процентные ставки по новым и б/у кредитам не отличаются;

не выдает кредиты на покупку б/у автомобиля. Так, самый дешёвый кредит будет в (17,13%), а из вариантов на срок от 1 года дешевле всех обойдётся кредитование во . Процентные ставки по новым и б/у кредитам не отличаются; Белагропромбанк и Франсабанк выдают кредиты на б/у авто сроком до 5 лет. Для сравнения: погашение долга за новое авто можно растянуть на 7 лет;

и выдают кредиты на б/у авто сроком до 5 лет. Для сравнения: погашение долга за новое авто можно растянуть на 7 лет; Эти же банки устанавливают требования к возрасту подержаного автомобиля: он должен быть не старше 5 лет.

Цена вопроса: 15 тысяч рублей на 48 месяцев

Посчитаем, каким будет платёж, если обращаться за кредитом на 15 тысяч рублей сроком на 4 года в банки в самой низкой процентной ставкой.

Если покупать новый автомобиль на данных условиях, то лучшая ставка в Технобанке . Платеж по кредиту под 18% годовых будет постоянным и составит 440,62 рубля. Переплата за весь срок кредитования составит 6144 рубля.

Кредит на б/у автомобиль обойдётся чуть дороже: 19,5% во Франсабанке . Первый платеж будет равен 556,25 рублям и далее будет снижаться. Сумма процентов при неизменной ставке составит примерно 5970 рублей.