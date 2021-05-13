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В Березовке пьяный мотоциклист заехал в парк и сбил 11-летнего ребенка
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый мотоциклист тяжело травмировал ребенка в городе Березовка Лидского района,
По данным следствия, вечером 9 мая 38-летний водитель мотоцикла ZID ехал по городскому парку имени Ленина, не справился с управлением и сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Медицинского освидетельствования показало, что мотоциклист был пьян — 1,6 промилле алкоголя.
Следователи возбудили в отношении водителя уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси.
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Следователи возбудили в отношении водителя уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси.
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