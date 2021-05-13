В Березовке пьяный мотоциклист заехал в парк и сбил 11-летнего ребенка

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый мотоциклист тяжело травмировал ребенка в городе Березовка Лидского района, сообщили в Следственном комитете.





По данным следствия, вечером 9 мая 38-летний водитель мотоцикла ZID ехал по городскому парку имени Ленина, не справился с управлением и сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Медицинского освидетельствования показало, что мотоциклист был пьян — 1,6 промилле алкоголя.





Следователи возбудили в отношении водителя уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси.

Следователи просят граждан, которые стали свидетелями ДТП, сообщить об обстоятельствах произошедшего по телефонам: 8 0152 72-40-40 и 8 033 621-15-35.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .