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В Лиде один предприниматель украл у другого «секонда» на 27 тысяч рублей

13.05.2021 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде один предприниматель украл у другого бэушную одежду на 27 тысяч рублей. Товар он предполагал продать в Витебске. Сейчас мужчина задержан, а по статье «кража» возбуждено уголовное дело.


Фото носит иллюстративный характер

46-летний индивидуальный предприниматель из Лиды хранил свой товар в складском помещении,. В один из дней он обнаружил, что окна разбиты, а часть одежды «секонд-хенд» украдена. Мужчина обратился в милицию.

Оказалось, что кражу организовал знакомый потерпевшего, также предприниматель, который раньше покупал у лидчанина «секонд» для дальнейшей продажи, но на этот раз предприниматели не сошлись в цене.

Несостоявшийся покупатель попросил знакомых украсть нужный товар. Они вынесли одежду со склада. Всего — на 27 тысяч рублей. Перевезли ее в Барановичи на арендованном бусе. Оттуда надо было перевезти в Витебск, и предприниматель даже успел подготовить соответствующие документы. Но не успел.

31-летний мужчина задержан. По статье «кража» возбуждено уголовное дело, сообщает милиция региона.

 
Теги: Витебск
 
 
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Товар он предполагал продать в Витебске. Сейчас мужчина задержан, а по статье «кража» возбуждено уголовное дело.
 
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