Вы такое видели? Кот очень странно кричит после того, как его покормили. Пользователи Сети в недоумении (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором запечатлен странный крик кота после того, как он поест, опубликовал ridus.ru .

В ролике можно увидеть рыжего кота, который не мяукает, а кричит, как будто его пытают. Хозяин питомца уверяет, что истерика у него начинается после принятия пищи.

Ролик в соцсетях стал вирусным. Интернет-пользователей привел в недоумение и одновременно рассмешил странный крик кота: «И чего он орет?», «Смешно, просто до слез», «Я так же хочу делать, когда поем», «Все мы немного этот кот», – писали комментаторы.

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