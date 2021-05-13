В Лидском районе пьяный мотоциклист сбил 11-летнего мальчика

Источник материала: ОНТ

В Лидском районе вечером 9 мая нетрезвый мотоциклист наехал на 11-летнего мальчика. Ребёнок находится в тяжелом состоянии, сообщает Следственный комитет.

ДТП произошло в городском парке имени Ленина. 38-летний водитель не справился с управлением мотоцикла «ЗИД» и наехал на мальчика. Ребёнок получил различные телесные повреждения и госпитализирован.

В крови мужчины нашли 1,6 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

Фото: СК

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