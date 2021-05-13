Что делать, если постарело лицо: как с этим бороться?

Источник материала: ОНТ

Старение – процесс неизбежный, это происходит с любым живым организмом. Каждый из нас столкнётся с его первыми признаками. У некоторых они появятся раньше, у других – позже. От каких факторов зависит старение кожи лица и как отсрочить этот процесс? Рассказываем.

Помимо биологического возраста, на старение кожи лица оказывают влияние и другие факторы:

- гравитация. Возможно, звучит неожиданно, но потерявшая упругость кожа на лице начинает обвисать под воздействием силы тяжести. Процессу можно противостоять (хирургические вмешательства не берем в расчет) – укрепляйте лицевую мускулатуру, именно на ней держится кожа. Те, кто регулярно делают гимнастику для мышц лица, а также массаж выглядят лучше своих ровесников;

- солнце. Все знают о том, что ультрафиолетовое и бета-излучение разрушают коллагеновый слой кожи и замедляют регенерацию. Имейте ввиду, что даже в обычном дневном свете есть оба вида излучения. Поэтому, выходя из дома, обязательно защищайте кожу лица, выбирайте уходовую косметику с SPF. Дело в том, что ультрафиолет невидим и его воздействие может быть ничтожным сегодня и завтра, но через некоторое время эти небольшие дозы облучения проявят себя;

- мимика. Мимические морщины появляются самыми первыми. Мимические мышцы постоянно двигаются и растягивают коллагеновые и эластичные волокна соединительных тканей. Постарайтесь контролировать себя – не щурьтесь и не морщите лоб слишком часто. Кстати, массаж лица поможет уменьшить проявление мимических морщин.

- нехватка воды в организме. Если вы не любите пить воду, это сразу же отразится на коже лица. Из-за недостатка ее увлажненности, морщины не заставят себя долго ждать.

Как отсрочить старение кожи лица:

Увлажнять снаружи и внутри . Пейте достаточное количество воды, используйте кремы с гиалуроновой кислотой и коллагеном. Защищаться от солнца. В этом поможет уходовая косметика с SPF. Делать гимнастику для лица и массаж. Косметолог подскажет, на какие упражнения и вид массажа вам необходимо сделать упор.





По материалам монастырёв.рф

Фото с сайта kabluk.me

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