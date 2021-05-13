ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гандболисты «Мешкова Бреста» проиграли первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

13.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешкова Бреста» проиграли первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Титулованная «Барселона» оказалась брестчанам не по силам – 29:33.

До матча «Мешков-Брест» лишился четырех ведущих игроков, а прямо перед игрой стало известно, что на площадку не выйдет Иван Мацкевич. 

Главному тренеру Раулю Алонсо пришлось экстренно менять тактику. К десятой минуте первого тайма «Барселона» оторвалась на пять мячей, но брестский клуб смог адаптироваться к новой схеме.

На перерыв команды ушли при счёте – 16:17 в пользу «Барселоны». Во второй половине «Бресту» удалось сравнять счет, но все решили заключительные 5 минут. Мастерство соперника было неоспоримо.

В составе белорусской команды самым результативным стал правый крайний Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей. 

Ответную игру команды проведут 20 мая в Испании.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Титулованная «Барселона» оказалась брестчанам не по силам – 29:33. До матча «Мешков-Брест» лишился четырех ведущих игроков, а прямо перед игрой стало известно, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП в Барановичах: погибла женщина, еще две травмированы – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by