Гандболисты «Мешкова Бреста» проиграли первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Титулованная «Барселона» оказалась брестчанам не по силам – 29:33.

До матча «Мешков-Брест» лишился четырех ведущих игроков, а прямо перед игрой стало известно, что на площадку не выйдет Иван Мацкевич.

Главному тренеру Раулю Алонсо пришлось экстренно менять тактику. К десятой минуте первого тайма «Барселона» оторвалась на пять мячей, но брестский клуб смог адаптироваться к новой схеме.

На перерыв команды ушли при счёте – 16:17 в пользу «Барселоны». Во второй половине «Бресту» удалось сравнять счет, но все решили заключительные 5 минут. Мастерство соперника было неоспоримо.

В составе белорусской команды самым результативным стал правый крайний Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей.

Ответную игру команды проведут 20 мая в Испании.

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