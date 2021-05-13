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Гандболисты «Мешкова Бреста» проиграли первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Титулованная «Барселона» оказалась брестчанам не по силам – 29:33.
До матча «Мешков-Брест» лишился четырех ведущих игроков, а прямо перед игрой стало известно, что на площадку не выйдет Иван Мацкевич.
Главному тренеру Раулю Алонсо пришлось экстренно менять тактику. К десятой минуте первого тайма «Барселона» оторвалась на пять мячей, но брестский клуб смог адаптироваться к новой схеме.
На перерыв команды ушли при счёте – 16:17 в пользу «Барселоны». Во второй половине «Бресту» удалось сравнять счет, но все решили заключительные 5 минут. Мастерство соперника было неоспоримо.
В составе белорусской команды самым результативным стал правый крайний Никита Вайлупов, забросивший 11 мячей.
Ответную игру команды проведут 20 мая в Испании.
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Титулованная «Барселона» оказалась брестчанам не по силам – 29:33. До матча «Мешков-Брест» лишился четырех ведущих игроков, а прямо перед игрой стало известно, что...
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