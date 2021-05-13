«Мисс Беларусь-2021»: стало известно время и место дополнительных кастингов

Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты объявляют о старте дополнительных кастингов 12-ого национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».

В прошлом году для участия в шоу были отобраны более 100 претенденток, но из-за пандемии Covid-19 все мировые конкурсы подобного формата были перенесены на 2021 год. Некоторые девушки за это время вышли замуж или достигли 25-летнего возраста. В связи с этим принято решение провести дополнительный набор. Все участницы отбора за 2020 год, которые проходят по параметрам и хотят продолжить бороться за титул «Мисс Беларусь», приедут в Минск на полуфинал.

В регионах уже завершены дополнительные отборы претенденток. Финалистки региональных кастингов приедут в Минск 14-15 мая на следующий этап отбора. Также 21-22 мая пройдет отбор участниц по Минску и Минской области. Присоединиться есть шанс у всех желающих. Кастинги пройдут в Национальной школе красоты с 11.00 до 17.00.

Условия для девушек прежние: хорошие внешние данные, возраст от 18 до 24 лет, рост – не ниже 174 см, отсутствие на теле татуировок и пирсинга, наличие белорусского гражданства и постоянное проживание на территории Республики Беларусь. При этом претендентки не должны состоять в браке и иметь детей.

За всю историю проведения конкурса, а в 2021 году он пройдет уже в двенадцатый раз, минчанки завоевывали корону лишь дважды. Девушки из региональных и областных городов побеждали девять раз. В лидерах – Гродненская область. Красавицы из этого региона удостаивались главного приза трижды, у представительниц Брестской, Могилевской, Витебской области – по две победы в конкурсе.

Полуфинал национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» пройдет в июне 2021 года в Минске. На нем будут выбраны 30 финалисток.

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